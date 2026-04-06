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Siga aquí en vivo la llegada de Artemis II a la Luna: esto es todo lo que debe saber

La NASA transmitirá en vivo el histórico sobrevuelo de Artemis II alrededor de la Luna, una misión que marca un hito tras más de 50 años

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Por Hillary Chinchilla Marín y AFP

La misión Artemis II marcará un momento histórico este lunes, cuando un grupo de astronautas sobrevuele la Luna por primera vez en más de medio siglo. El evento será transmitido en vivo por la NASA y podrá seguirse desde distintos países con horarios ajustados.

El sobrevuelo iniciará a las 2:45 p.m (hora del este de Estados Unidos) y se extenderá por cerca de siete horas, finalizando alrededor de las 9:20 p.m.

La histórica misión Artemis II permite ver la Luna desde un ángulo nunca antes presenciado. Astronautas describen diferencias que sorprenden a la ciencia.
Artemis II realizará un histórico sobrevuelo lunar transmitido en vivo por la NASA. (HANDOUT/AFP)

Estos son los horarios en distintos países:

  • Costa Rica (GMT-6): 12:45 p.m. – 7:20 p.m.
  • México: 12:45 p.m. – 7:20 p.m.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 1:45 p.m. – 8:20 p.m.
  • Chile: 3:45 p.m. – 10:20 p.m.
  • Argentina / Uruguay: 3:45 p.m. – 10:20 p.m.
  • España: 8:45 p.m. – 3:20 a.m. (del día siguiente)

En Estados Unidos, el horario varía según la zona:

  • Costa Este (Miami / Nueva York): 2:45 p.m. – 9:20 p.m.
  • Costa Oeste (Los Ángeles): 11:45 a.m. – 6:20 p.m.

¿Dónde ver la transmisión?

La NASA transmitirá el evento en su sitio web, YouTube, Amazon y Netflix, con comentarios en vivo desde la nave y el centro de control en Houston. Se advirtió que la calidad del video podría variar debido a la distancia.

Uno de los momentos más esperados será el paso por la cara oculta de la Luna, donde habrá un silencio total de comunicaciones durante unos 40 minutos.

La misión también marcará hitos históricos con la participación de Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, ampliando la diversidad en vuelos lunares.

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Además, la tripulación alcanzará una distancia récord de 406.772 kilómetros de la Tierra, superando lo logrado en Apolo 13.

Fenómenos únicos en el viaje

La tripulación de la misión Artemis II observa por primera vez el lado oculto de la Luna.
La Luna ahí se ve pequeñita, pero la tripulación la va a ver como ningún otro ser humano. (NASA/AFP)

Durante el recorrido, los astronautas observarán la Luna a unos 6.500 kilómetros, lo que permitirá verla completa, como si fuera “un balón de baloncesto con el brazo extendido”.

También presenciarán un eclipse solar, analizarán la corona del Sol y podrán recrear el histórico “amanecer de la Tierra”, una de las imágenes más icónicas de la exploración espacial.

La misión Artemis II representa un paso clave en el regreso de la humanidad a la Luna y en los planes de exploración futura.

Nota realizada con ayuda de IA

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

AFP

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