Astronautas de Artemis quedan impactados al ver por primera vez el “Gran Cañón” de la Luna

La tripulación de la misión Artemis II alcanzó un hito histórico este domingo al reportar sus primeras impresiones tras observar regiones del satélite natural nunca antes contempladas de forma directa por el ojo humano.

La Luna ahí se ve pequeñita, pero la tripulación la va a ver como ningún otro ser humano. (NASA/AFP)

Los astronautas confirmaron que su nave espacial ya superó dos tercios del trayecto en este ambicioso viaje de 400,000 kilómetros, marcando el regreso definitivo de la humanidad a las cercanías lunares tras más de cinco décadas de ausencia desde la era del programa Apolo.

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Este avance representa un paso crítico para la NASA en su objetivo de establecer una presencia sostenible fuera de la órbita terrestre.

Tras un despegue impecable desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el pasado miércoles, la nave Orion se desplaza a velocidades extremas para alcanzar la “esfera de influencia lunar”.

En este punto, la gravedad del satélite ejercerá una fuerza superior a la de la Tierra sobre el vehículo, permitiendo que los astronautas realicen un sobrevuelo que redefine los límites de la exploración espacial moderna. La distancia alcanzada es mil veces superior a la que mantiene la Estación Espacial Internacional (ISS), lo que subraya la complejidad técnica de esta travesía hacia el espacio profundo.

El impacto visual del “Gran Cañón” de la Luna

Uno de los momentos más memorables de la travesía ocurrió cuando la tripulación pudo observar la Cuenca Oriental.

Expertos de la NASA analizan las imágenes capturadas durante la fase crítica de la exploración espacial. (ANDREJ IVANOV/AFP)

Esta formación geológica masiva es conocida informalmente por los científicos como el “Gran Cañón” de la Luna debido a su vastedad y profundidad.

Aunque este enorme cráter con forma de diana ha sido fotografiado exhaustivamente por sondas robóticas y satélites en órbita durante años, la NASA enfatizó que esta es la primera vez que la estructura completa es vista directamente por ojos humanos.

Durante una sesión de preguntas y respuestas transmitida en vivo desde la cápsula con estudiantes canadienses, la astronauta Christina Koch compartió la emoción del equipo.

“Es muy característica y ningún ojo humano había visto nunca antes este cráter hasta hoy, realmente, cuando tuvimos el privilegio de verlo”, relató Koch.

La capacidad de observar estos accidentes geográficos en alta resolución y con la profundidad que ofrece la visión humana es fundamental para que la misión Artemis II pueda recopilar datos cualitativos sobre la superficie lunar que las máquinas no siempre logran captar con precisión.

Preparación científica y récords en el espacio profundo

El equipo, integrado por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, no solo viaja como pasajeros, sino como observadores científicos de alto nivel.

La tripulación de la misión Artemis II observa por primera vez el lado oculto de la Luna. (HANDOUT/AFP)

La NASA ha proporcionado a los astronautas una formación intensiva en geología lunar para que puedan documentar flujos de lava antiguos y cráteres de impacto. Esta información será vital para las futuras misiones que busquen sitios seguros y productivos para el establecimiento de bases permanentes en la superficie.

Además de la recolección de datos, la misión Artemis II está destinada a romper récords de distancia.

Al girar alrededor del satélite, los tripulantes se aventurarán más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en la historia de la navegación espacial.

Este logro técnico ha sido reconocido por figuras históricas como Charles Duke, astronauta de la misión Apolo 16, quien a sus 90 años envió un mensaje de apoyo a la tripulación instándolos a continuar el legado de la exploración espacial con seguridad y determinación.

Nuevas perspectivas del lado oculto de la Luna

A diferencia de las misiones Apolo, que orbitaban a unas 70 millas de la superficie, la cápsula de la misión Artemis II se mantendrá a una distancia aproximada de 4,000 millas en su punto de mayor acercamiento.

Esta altitud estratégica permite a los astronautas tener una visión panorámica y circular completa de la Luna, incluyendo las regiones polares que albergan depósitos de hielo de agua, un recurso crítico para la supervivencia de futuras colonias.

La visibilidad del lado oculto de la Luna ha sido descrita por la tripulación como “espectacular”. John Honeycutt, director del programa del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA, compartió recientemente imágenes transmitidas desde la cápsula donde se aprecian rasgos lunares que solo habían sido detectados previamente por radares.

El comandante Reid Wiseman informó al centro de Control de la Misión en Houston que la moral a bordo es excepcionalmente alta, especialmente tras haber tenido la oportunidad de comunicarse brevemente con sus familias desde el espacio profundo.

Hacia una base lunar permanente

El éxito de este sobrevuelo es el preludio para el esperado alunizaje tripulado, cuya planificación está prevista para antes del año 2028.

La cápsula Orion, que nunca antes había transportado humanos en una misión de esta naturaleza, está siendo monitoreada constantemente para evaluar su resistencia a la radiación y el comportamiento de sus sistemas de soporte vital.

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Según Jared Isaacman, director de la NASA, los datos obtenidos durante este viaje permitirán ajustar los protocolos de seguridad para las misiones Artemis III y posteriores.

La misión no solo tiene un enfoque científico, sino también simbólico y logístico.

Al establecer una plataforma de exploración estable, la NASA busca utilizar la Luna como un campo de pruebas para el siguiente gran salto: Marte.

La Tierra, desde donde se mire, es espectacular. (HANDOUT/AFP)

La observación del lado oculto de la Luna y la superación de retos técnicos en la comunicación a larga distancia son piezas del rompecabezas que la humanidad debe armar para convertirse en una especie multiplanetaria.

Por ahora, el mundo observa cómo cuatro astronautas abren camino a través del vacío, devolviendo la mirada humana a las estrellas.