Joven fue diagnosticada con reflujo ácido, pero su condición resultó ser aterradora

Shecid Ávila, una joven de 25 años de Georgia, Estados Unidos, experimentó durante meses un dolor constante en el estómago y malestar general.

Según relató a People en Español, en repetidas consultas médicas le indicaron que se trataba de problemas intestinales, reflujo ácido o alteraciones relacionadas con su alimentación.

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Sin embargo, los síntomas persistían y su preocupación aumentaba, especialmente cuando comenzó a sentir un dolor agudo en la zona baja de la pelvis.

Shecid Ávila tiene cáncer ovárico en etapa 1. (Shecid Ávila /TikTok)

La búsqueda de respuestas

“En noviembre de 2025, incapaz de soportarlo más, Ávila fue a la sala de emergencias con su madre a su lado, decidida a obtener finalmente respuestas. Los médicos comenzaron a realizar una serie de pruebas.

“Al principio, le dijeron que habían encontrado una masa ovárica, algo que creían que podría tratarse”, informó el medio internacional.

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El diagnóstico final

Tras permanecer hospitalizada y someterse a una cirugía para descartar el cáncer. No obstante, en enero de este año recibió el diagnóstico definitivo: cáncer ovárico en etapa 1.

Actualmente, la joven se encuentra en tratamiento con quimioterapia, enfrentando una enfermedad que no fue detectada en sus primeras consultas.

Su historia pone en evidencia la importancia de prestar atención a síntomas persistentes y de insistir en la búsqueda de respuestas médicas ante cualquier señal de alerta.