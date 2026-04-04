Aparece mujer tras 32 años desaparecida y rechaza volver a su antigua vida

El caso de Christina Marie Plante dio un giro que ha generado repercusión internacional.

La joven desapareció en 1994, cuando tenía 13 años, en Arizona, Estados Unidos, y fue localizada casi 32 años después, en una historia que durante décadas fue tratada como un posible secuestro.

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Según información publicada por O Globo, actualmente tiene 44 años, utiliza otro nombre y ha dejado claro que no desea retomar su vida anterior, priorizando su privacidad.

Christina Marie Plante apareció más de 30 años después. (Oficina del Sheriff del Condado de Gila/Captura)

Un caso que cambió por completo

“Según el capitán Jamie Garrett, responsable de localizarla, Plante salió de casa por su propia voluntad y contó con la ayuda de familiares. La declaración cambia el rumbo de una investigación que, durante décadas, trató el caso como un posible secuestro”, informó el medio internacional.

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Este nuevo dato modifica la interpretación del caso, que se mantuvo abierto durante años bajo sospecha de un delito.

Las razones detrás de su desaparición

Las autoridades indicaron que la adolescente habría tomado la decisión de irse por inconformidad con su entorno.

Terry Hudgens, un exsubjefe que estaba a cargo del caso, informó que la desaparición pudo estar relacionada con un problema de custodia.

Según su versión, la adolescente vivía con su padre y ella quería estar con su madre.

Plante residía con un tío y una tía y desapareció tras salir hacia un establo donde estaba su caballo. En ese momento, sus familiares ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares (más de cuatro millones y medio de colones) por información. El caso nunca se cerró.

Un presente rodeado de discreción

Su aparición fue anunciada por el sheriff Adam Shepherd, sin que se revelaran detalles sobre cómo fue encontrada ni sobre su vida durante estos años. Su decisión de mantenerse alejada del foco público ha sido respetada.