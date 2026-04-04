Internacionales

Aparece mujer tras 32 años desaparecida y rechaza volver a su antigua vida

El caso de Christina Marie Plante sorprende tras su aparición décadas después

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre

El caso de Christina Marie Plante dio un giro que ha generado repercusión internacional.

La joven desapareció en 1994, cuando tenía 13 años, en Arizona, Estados Unidos, y fue localizada casi 32 años después, en una historia que durante décadas fue tratada como un posible secuestro.

LEA MÁS: Noelia Castillo ya fue sepultada y este fue el duro desplante de su padre tras recibir la eutanasia

Según información publicada por O Globo, actualmente tiene 44 años, utiliza otro nombre y ha dejado claro que no desea retomar su vida anterior, priorizando su privacidad.

Christina Marie Plante apareció más de 30 años después.
Christina Marie Plante apareció más de 30 años después. (Oficina del Sheriff del Condado de Gila/Captura)

Un caso que cambió por completo

“Según el capitán Jamie Garrett, responsable de localizarla, Plante salió de casa por su propia voluntad y contó con la ayuda de familiares. La declaración cambia el rumbo de una investigación que, durante décadas, trató el caso como un posible secuestro”, informó el medio internacional.

LEA MÁS: ¿Qué se sabe sobre el lugar donde fue dejado el cuerpo de Jesús tras ser crucificado?

Este nuevo dato modifica la interpretación del caso, que se mantuvo abierto durante años bajo sospecha de un delito.

Las razones detrás de su desaparición

Las autoridades indicaron que la adolescente habría tomado la decisión de irse por inconformidad con su entorno.

Terry Hudgens, un exsubjefe que estaba a cargo del caso, informó que la desaparición pudo estar relacionada con un problema de custodia.

Según su versión, la adolescente vivía con su padre y ella quería estar con su madre.

Plante residía con un tío y una tía y desapareció tras salir hacia un establo donde estaba su caballo. En ese momento, sus familiares ofrecieron una recompensa de 10 mil dólares (más de cuatro millones y medio de colones) por información. El caso nunca se cerró.

Un presente rodeado de discreción

Su aparición fue anunciada por el sheriff Adam Shepherd, sin que se revelaran detalles sobre cómo fue encontrada ni sobre su vida durante estos años. Su decisión de mantenerse alejada del foco público ha sido respetada.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Christina Marie PlanteDesaparecidaEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.