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¿Qué se sabe sobre el lugar donde fue dejado el cuerpo de Jesús tras ser crucificado?

Dos lugares en Jerusalén son señalados como el sitio donde murió Jesús

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Por El Tiempo / Colombia / GDA y Yerlin Gómez Izaguirre

Durante la Semana Santa, uno de los temas que vuelve a cobrar relevancia es el lugar donde se dejó el cuerpo de Jesús tras ser crucificado.

Existen dos posibles lugares donde habría ocurrido este hecho y están respaldados por distintas tradiciones religiosas e interpretaciones históricas.

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Por un lado, el Santo Sepulcro es la basílica tradicionalmente aceptada como el sitio de la crucifixión y sepultura. Este complejo ha sido estudiado durante siglos por arqueólogos e historiadores que buscan evidencias que confirmen su autenticidad.

Durante Semana Santa cobra relevancia la tumba de Jesús. Foto: IA
Durante Semana Santa cobra relevancia la tumba de Jesús. Foto: IA (Gemini/IA)

Ubicado en el noroeste de la Ciudad Vieja, a unos 700 metros del Muro de los Lamentos y la Explanada de las Mezquitas, se trata de una construcción de gran tamaño, con múltiples niveles de distintas épocas y bajo la custodia compartida de varias iglesias.

La Tumba del Jardín

Hay una segunda teoría que apunta a la Tumba del Jardín, un sitio que especialmente iglesias protestantes y evangélicas consideran como el posible lugar donde ocurrieron estos hechos.

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Este espacio se encuentra a unos 600 metros al norte de la basílica, fuera de las murallas actuales de la Ciudad Vieja. A diferencia del Santo Sepulcro, fue descubierto en 1867, lo que lo convierte en una propuesta más reciente dentro del debate.

Un debate entre historia y fe

La discusión sobre estos lugares combina elementos de la historia, la arqueología, la fe cristiana y la tradición. Mientras el Santo Sepulcro cuenta con mayor respaldo histórico y continuidad en la veneración, la Tumba del Jardín sigue ganando interés entre ciertos grupos religiosos.

Ambos sitios continúan siendo puntos clave de peregrinación y reflexión, especialmente durante la Semana Santa, cuando el interés por los últimos días de Jesús se intensifica a nivel mundial.

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El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

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