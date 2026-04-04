¿Qué se sabe sobre el lugar donde fue dejado el cuerpo de Jesús tras ser crucificado?

Durante la Semana Santa, uno de los temas que vuelve a cobrar relevancia es el lugar donde se dejó el cuerpo de Jesús tras ser crucificado.

Existen dos posibles lugares donde habría ocurrido este hecho y están respaldados por distintas tradiciones religiosas e interpretaciones históricas.

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Por un lado, el Santo Sepulcro es la basílica tradicionalmente aceptada como el sitio de la crucifixión y sepultura. Este complejo ha sido estudiado durante siglos por arqueólogos e historiadores que buscan evidencias que confirmen su autenticidad.

Durante Semana Santa cobra relevancia la tumba de Jesús. Foto: IA (Gemini/IA)

Ubicado en el noroeste de la Ciudad Vieja, a unos 700 metros del Muro de los Lamentos y la Explanada de las Mezquitas, se trata de una construcción de gran tamaño, con múltiples niveles de distintas épocas y bajo la custodia compartida de varias iglesias.

La Tumba del Jardín

Hay una segunda teoría que apunta a la Tumba del Jardín, un sitio que especialmente iglesias protestantes y evangélicas consideran como el posible lugar donde ocurrieron estos hechos.

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Este espacio se encuentra a unos 600 metros al norte de la basílica, fuera de las murallas actuales de la Ciudad Vieja. A diferencia del Santo Sepulcro, fue descubierto en 1867, lo que lo convierte en una propuesta más reciente dentro del debate.

Un debate entre historia y fe

La discusión sobre estos lugares combina elementos de la historia, la arqueología, la fe cristiana y la tradición. Mientras el Santo Sepulcro cuenta con mayor respaldo histórico y continuidad en la veneración, la Tumba del Jardín sigue ganando interés entre ciertos grupos religiosos.

Ambos sitios continúan siendo puntos clave de peregrinación y reflexión, especialmente durante la Semana Santa, cuando el interés por los últimos días de Jesús se intensifica a nivel mundial.