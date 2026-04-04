Mujer que perdió un ovario, le pidió un milagro a Dios y esta Semana Santa lo dio a conocer

Samuel David tiene solo nueve meses, pero desde ya su vida está muy ligada a la Semana Santa y hasta lo vistieron como un pequeño caballero del Santo Sepulcro.

La mamá del pequeño, Verónica Solís Barquero, cuenta que ellos son vecinos de Alajuelita y en su familia siempre han tenido mucha devoción por todo lo que se vive en la Semana Mayor.

La Semana Santa estuvo llena de fe y mucha esperanza. (Cortesía)

Para ella la vida de su bebé es un milagro y por eso, pese a su corta edad, desde ya lo lleva a todas las actividades religiosas; incluso en diciembre pasado representó al Niño Jesús en una actividad que se llevó a cabo en la parroquia de Alajuelita.

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“Desde mis 16 años he sido mujer bíblica en la parroquia de Alajuelita, participé muchos años y ya luego me vine para la Catedral Metropolitana con la hermandad de San Pedro y San Juan. Este año unificaron ese grupo con los Caballeros del Santo Sepulcro”, contó la mujer.

Verónica muestra con orgullo a su milagro. (Rocío Sandí Z.)

Un milagro que le recuerda el poder de Dios

Verónica cuenta que para ella y su familia cada Semana Santa es un tiempo de mucha entrega a Dios, sobre todo ahora que tiene a su bebé y tanto que agradecer por él.

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“El año pasado vine a la Catedral con mi bebé en la pancita; lo hice de forma simbólica porque no podía cargar las imágenes, pero sí quería participar en todo.

En Orosi los vecinos recordaron el sacrificio de amor que hizo Jesús. (Rafael Pacheco)

“El año antepasado yo tuve una pérdida, tuve un embarazo ectópico (el bebé se empezó a formar fuera del útero) que me hizo perder un ovario. Las probabilidades de ser mamá eran muy bajas, pero dos meses después quedé embarazada. Eso me demostró que para Dios no hay nada imposible”, narró emocionada.

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La mujer cuenta que para ella la Semana Mayor es un tiempo de entrega y de comunicación directa con Dios.

La imagen de Jesús con su mamá toca el corazón de muchos. (Rafael Pacheco)

“Es importante sacar tiempo para Dios, sacar estos días especiales y de entrega para agradecerle todo lo que nos da y pedirle con fe las cosas que anhelamos porque Él las cumple en su tiempo”, expresó la alajueliteña.

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Un tiempo muy especial para los católicos

La Semana Santa es muy especial para los católicos porque en ella se reflexiona sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Los niños también formaron parte de las procesiones de Semana Santa. (Rafael Pacheco)

El Jueves Santo, la Iglesia católica recordó la institución de la eucaristía, una de las principales maneras de acercarse a Dios y vivir en comunidad.

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El Viernes Santo se recordó la pasión y muerte de Jesús. El camino hacia la cruz demuestra el gran amor de Jesucristo hacia su pueblo. Además, se dio la adoración de la Santa Cruz para recordar el gran sacrificio de amor.

Muchos papás le inculcan la fe a sus hijos desde pequeños. (Rafael Pacheco)

El Sábado Santo por la noche los fieles se reunieron en las iglesias para celebrar la Vigilia Pascual, una de las misas más significativas del año en la que se recuerda que Jesús venció la muerte y resucitó para reinar por siempre.

Este domingo los templos católicos se llenarán de alegría. Las misas cantarán por la resurrección de Jesucristo, habrá procesiones con la imagen del resucitado y también con Jesús Sacramentado.

¡Felices Pascuas de resurrección para todos los creyentes!

La imagen de Jesús camino a la cruz conmueve a los católicos. (Rafael Pacheco)

En todas las parroquias recuerdan la pasión, muerte y resurección de Jesús. (Rafael Pacheco)

Las imágenes se la Semana Santa recuerdan el doloroso camino que recorrió Jesús. (Diócesis de Alajuela)

Estos días fueron de reflexión y mucha fe. (Obras del Espíritu Santo)

Muchas personas se quedaron en casa para vivir la Semana Santa. (Diócesis de Alajuela)