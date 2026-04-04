La Ley de Tránsito cambió para siempre en el control y las sanciones de un tema muy delicado

La Ley de Tránsito tuvo un cambio histórico en cuanto al control y las sanciones por cometer actos muy delicados y es importante que los conductores lo tengan claro.

Entró a regir un cambio que endurece los controles para detectar el uso del alcohol y las drogas por parte de los choferes.

Este es el más reciente cambio en la Ley de Tránsito. (John Durán)

El nuevo texto hace cambios tanto en la Ley de Tránsito como en el Código Penal, con el objetivo de mejorar la detección y sanción de conductores que manejen borrachos o bajo los efectos de las drogas ilícitas.

La modificación incorpora la sanción administrativa y penal por conducir bajo el efecto a las drogas ilícitas. Para estos casos, la norma autoriza la aplicación de pruebas de saliva, las cuales tendrán carácter indiciario y deberán ser confirmadas mediante análisis de sangre en el Laboratorio de Toxicología del OIJ.

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Una multa alta

La ley sanciona con la multa categoría A, es decir, el pago de ¢280.000 a quienes conduzcan con alcohol por encima de los límites permitidos o bajo los efectos de drogas ilícitas. Además, sanciona con esa misma multa a quienes se nieguen a someterse a las pruebas.

A nivel penal, la reforma agrava las consecuencias cuando la conducción bajo alcohol o drogas cause en lesiones u homicidios culposos, estableciendo penas de prisión más altas y periodos de inhabilitación de la licencia más extensos, sobre todo en casos de reincidencia.

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Ahora son más fuertes las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas ilícitas. (Alonso Tenorio)

Con la nueva ley, la conducción temeraria abarcará los casos en que se maneje bajo los efectos de drogas ilícitas o sus metabolitos psicoactivos, conducta que será sancionada con penas de prisión de uno a tres años.

El cambio también declara de interés público los controles policiales en carretera y ordena al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) priorizar la compra, mantenimiento y calibración de alcohosensores y dispositivos para detección de drogas, bajo estándares metrológicos internacionales.

Las nuevas normas no entran en vigencia de inmediato. El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) disponen de 12 meses para emitir el reglamento y actualizar los protocolos técnicos, plazo tras el cual la ley comenzará a regir plenamente.