Operadoras depositarán el FCL a partir de este miércoles, ¿quiénes son los beneficiados?

Las operadoras de pensiones depositarán a partir de este miércoles 1.° de abril el Fondo de Capitalización Laboral (FCL);sin embargo, no todos los trabajadores serán los beneficiados.

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El FCL se entregará solamente a aquellas personas que la solicitaron previamente. Para pedir el ahorro, debían cumplir con ciertas condiciones.

Según la Superintendencia de Pensiones, alrededor de 89.000 trabajadores podrán acceder al FCL este año.

A partir de este miércoles 1 de abril se entrega el FCL, pero no todos los trabajadores pueden obtener su ahorro. (Creado con IA/La Nación/Creado con IA/La Nación)

Este fondo es un ahorro laboral que los patronos aportan a los trabajadores y se entrega cada cinco años.

¿Quiénes podían solicitar el FCL?

No todas las personas podían pedir el FCL, pues, como se mencionó anteriormente, había que cumplir ciertas condiciones.

Por ejemplo, si un trabajador lo quería solicitar, debía tener al menos cinco años de relación laboral con el mismo patrono.

Además, una persona que terminó su relación laboral con el patrono, ya sea por renuncia, despido, pensión o jubilación, podía pedir el FCL.

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Los trabajadores que sufrieron una reducción en su jornada laboral o una suspensión del contrato laboral también podían solicitar el ahorro.

Incluso, los beneficiarios del afiliado fallecido podían pedir el dinero.

¿Qué pasa si no solicitó el FCL?

Si usted no pidió el FCL este año, no pasará nada con su dinero, pues no tienen caducidad y son inembargables.

El FCL se entrega a trabajadores o personas que cumplen con ciertas condiciones. Si no lo solicitó, el ahorro se mantendrá, es decir, no lo embargarán. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El ahorro que tiene en la operadora a la que está afiliado le puede servir como respaldo económico cuando se quede sin trabajo.

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