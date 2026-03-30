¿Solicitó el FCL? A partir de esta fecha se depositará el ahorro

Si usted solicitó el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), a partir de este miércoles 1 de abril se le depositará el dinero correspondiente.

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Este fondo es un ahorro de los trabajadores que les aporta los patronos y es administrado por las operadoras de pensiones complementarias (OPC). Se entrega cada cinco años.

Para obtener el FCL, los trabajadores debieron solicitarlo previamente. Ahora, a partir de este miércoles, verán reflejado en sus cuentas bancarias el dinero aportado.

El FCL será depositado a los trabajadores que lo solicitaron a partir de este miércoles 1 de abril. (Canva /Canva)

El monto que se les depositará es el saldo que se acumuló al último día del mes en que cumplían cinco años laborando con el mismo patrono.

Los expertos indicaron que es importante que, para el retiro del ahorro acumulado, se elabore un presupuesto y una plan de inversión. Se recomendó transferir los fondos a un plan voluntario de pensiones.

¿Qué condiciones se debían cumplir?

Para retirar el FCL, los empleados debían cumplir con ciertas condiciones.

Una de ellas es que debían tener al menos cinco años de relación laboral con el mismo patrono.

Las personas que terminaron su relación laboral con el patrono, ya sea por renuncia, despido, pensión o jubilación, podían hacerlo.

Además, si los trabajadores sufrieron de una reducción en su jornada laboral o una suspensión del contrato laboral, podían solicitar el FCL.

Los beneficiarios del fallecido afiliado a la OPC también podían obtener el dinero.

Los solicitantes debían cumplir ciertas condiciones para que las operadoras les entregaran el monto correspondiente. (Creado con IA/La Nación/Creado con IA/La Nación)

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¿Cuándo se puede retirar el próximo FCL?

El FCL se retira cada cinco años, es decir, los trabajadores podrán obtener el ahorro en el 2031.

En ese momento, las personas que cumplen cinco años con el mismo patrono podrán solicitar el FCL, así como aquellos trabajadores que prefirieron no sacar los recursos.

BCR Operadora de Pensiones explicó que los recursos acumulados en el FCL no tienen caducidad, por lo que los empleados pueden sacarlos cuando prefieran hacerlo o hasta que finalice la relación laboral.

Los fondos son inembargables, así que no se preocupe si deja su ahorro un tiempo más. De hecho, le puede servir como respaldo económico en caso de que se quede sin trabajo. Incluso, puede retirar el dinero cuando se jubile.

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