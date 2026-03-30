¿Se permitirá la venta de licor en Semana Santa? Estos cantones dijeron que no

Solo dos cantones aplicarán la famosa Ley Seca en Semana Santa, según la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

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Se tratan de Cartago y Turrialba, que restringirán la venta de bebidas alcohólicas el jueves 2 y viernes 3 de abril.

Mientras tanto, los demás 82 cantones no habrá restricción en la venta de bebidas alcohólicas.

La Municipalidad de Cartago anuncio que aplicará la Ley Seca el Viernes Santo.

“La prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales regirá exclusivamente durante ese día”, dijo Mario Redondo, alcalde de Cartago.

Dos cantones de la provincia brumosa restringirán la venta de bebidas alcohólicas en Semana Santa. (Viiviien/Shutterstock / Viiviien)

En el cantón central de la provincia brumosa, no se podrá vender alcohol desde la medianoche del viernes 3 de abril hasta el mediodía.

Por su parte, Turrialba no aplicará una prohibición total, sino una regulación de horarios durante las procesiones del Jueves y Viernes Santo.

Estos cantones también implementaron esta medida el año pasado durante Semana Santa.

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¿De qué se trata la Ley Seca?

Esta legislación permite que los gobiernos locales regulen los horarios de la venta de bebidas alcohólicas.

La UNGL señaló que cada Concejo Municipal debe tomar un acuerdo para que se implemente la medida en los cantones.

El incumplimiento de esta prohibición temporal implica sanciones como la clausura temporal del establecimiento y multas de entre 1 y 10 salarios base.

La municipalidad de Cartago aplicará la restricción el Viernes Santo. Si se incumple, el establecimiento podría enfrentar un cierre temporal y multas. (Rafael Pacheco Granados)

Para este año, el salario base para multas y penas fue fijado en 462.200 colones.

“El que la mayoría de los cantones opten por mantener sus horarios normales refleja un compromiso con el comercio y el turismo. Al mismo tiempo, se debe respetar la decisión de otros gobiernos locales de ajustar sus horarios de venta para estas fechas especificas, de acuerdo con sus tradiciones”, indicó Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL.

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