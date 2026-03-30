¿Pensaba en ir a renovar su cédula en Semana Santa? Le contamos que dijo el TSE

Si usted planeaba renovar su cédula en la sede o cualquier oficina del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en Semana Santa, deberá esperar sacarla hasta el 6 de abril porque permanecerá cerrado esta semana.

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El órgano elector anuncio que sus funcionarios se acogerán a las vacaciones del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril y además, tendrán feriado el jueves 2 y viernes 3 de abril.

Debido a eso, tanto su sede central en San José como sus 32 oficinas regionales estarán fuera de servicio durante la Semana Mayor.

Si usted pensaba en ir al TSE a renovar su cédula, no podrá hacerlo, pues las oficinas estarán cerradas en Semana Santa. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

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Se podrá gestionar el trámite en línea

Aunque las oficinas del TSE estarán cerradas en Semana Santa, los ciudadanos pueden gestionar la renovación de la cédula a través el sitio web.

Sin embargo, no podrán recibir el documento físico hasta que los funcionarios regresen sus labores tras disfrutar unos días de descanso, es decir, después del lunes 6 de abril.

Después de esa fecha, se podrá coordinar la entrega a domicilio por Correos de Costa Rica.

Por medio de la página web del Tribunal también se podrá solicitar las certificaciones de nacimiento, defunción o estado civil.

Además, se podrá hacer consultas civiles en dicha plataforma. Este servicio estará habilitado todos los días, las 24 horas.

El TSE indicó que las personas que desean tener la Identidad Digital Costarricense (IDC) podrán solicitarla en el sitio web. Para hacer el trámite, se requiere una cédula vigente, disponer de un dispositivo móvil y no tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

Los usuarios pueden tramitar su cédula en línea, pero recibirá el nuevo documento después de que termine Semana Santa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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