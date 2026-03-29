Si quiere ir a la playa en Semana Santa, mejor lea esto antes de su viaje a Guanacaste, Puntarenas o Limón

Mientras algunas familias deciden quedarse descansando en casa durante Semana Santa, otras prefieren salir de su rutina e irse a la playa, ya sea en Guanacaste, Puntarenas o Limón.

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Muchas personas agarran sus carros y se van lejos del Gran Área Metropolitana para disfrutar unos días de sol y playa. Sin embargo, para estos viajes, se debe tomar en cuenta que debe hacer gastos tanto en hospedaje como en comidas.

Asimismo, debe tener en consideración el gasto en gasolina, si va en auto, o el pasaje de bus, si prefiere usar el transporte público. Si viaja en un automóvil eléctrico, también implica dinero porque, en caso de que se le agote la batería, debe pasar por una estación de carga.

Si usted quiere ir a la playa en Semana Santa, es importante que tome en cuenta cómo andan los precios de la gasolina, la alimentación y el hospedaje. (Cortesía ICT /Cortesía ICT)

Contactamos a Enrique Rivas, un periodista e influencer conocido por su contenido de viajes en redes sociales, quien nos dio una idea de cómo andan los precios durante Semana Santa.

Él comparte en las redes sociales, a través de la cuenta “La mochila de Kike”, sus experiencias en diferentes países y novedades sobre viajes. Precisamente, por su conocimiento, le pedimos que nos diera un promedio de cómo anda una casa en Airbnb y las comidas en las tres zonas costeras.

Estos son los precios que rondan para una familia de cuatro integrantes que va a la playa del lunes 30 de marzo al sábado 4 de abril:

Guanacaste

Si usted y su familia van a Guanacaste, específicamente a Santa Cruz, las casas alquiladas en Airbnb rondan entre $900 y $1.000; es decir, entre ¢423.900 y 471.000 colones, de acuerdo con el tipo de cambio.

El costo promedio de la comida por persona ronda, aproximadamente, los 6.000 colones. Esto significa que si una familia sale a comer fuera de la casa, la factura podría llegar a 24.000 colones.

Por otra parte, si usted y su familia viajan a Santa Cruz en bus de Transporte Inteligente de Guanacaste (TIG) desde San José, cada boleto tiene un costo de 7.665 colones.

En caso de que viajen en carro eléctrico, hay que planificar cuándo y dónde parar para cargar en caso de que se queden con poca batería. Hay cargadores en ruta 27, zona de Limonal, Cañas y Liberia, Nicoya, entre otros lugares.

Si usan el cargador del ICE, les pueden cobrar entre 3.000 y 5.000 colones. En cambio, los cargadores en las sucursales del BAC son gratuitos y abiertos a todo el público. También se pueden encontrar estaciones de carga en algunos comercios.

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Puntarenas

El promedio de las casas de alquiler en Puntarenas, específicamente en la zona de Jacó, ronda entre los $700 y $900. Esto significa que hay que hacer una inversión de ¢239.700 y 423.900 colones, según el tipo de cambio.

En Puntarenas, la comida es un poco más barata, pues, según Enrique Rivas, el costo promedio anda en aproximadamente 5.000 colones.

Muchos prefieren salirse de la rutina y se van a la playa a disfrutar unos días en Semana Santa. (Cortesía Bufete Innova Consortium/Cortesía Bufete Innova Consortium)

Por otro lado, cada pasaje de bus de Transportes Jacó desde San José tiene un costo de 2.850 colones; es decir, tendrían que pagar 11.400 colones por los cuatro integrantes.

Se pueden encontrar estaciones de carga, en caso de que viajen en carro eléctrico, en Jacó Walk, Herradura (en el centro de Jacó). Hay estaciones de carga del ICE y del BAC.

Limón

En el caso de Limón, específicamente en el Caribe sur, las casas están entre $1.200 y $1.400 aproximadamente (entre ¢565.200 y 659.400 colones), siendo las más caras en comparación con Puntarenas y Guanacaste.

La comida tiene un costo promedio de 6.000 colones por persona, similar al precio promedio de la provincia guanacasteca.

Si van en bus a Caribe Sur desde San José, deben utilizar el de Transportes MEPE. Los precios van desde ¢8.290 a 5.810 colones; esta empresa cuenta con tarifas especiales para adultos mayores.

En Caribe Sur se pueden encontrar estaciones de carga si viaja en carro eléctrico; por ejemplo, en Punta Uva, Puerto Viejo, Manzanillo y Bribrí. También hay recargadores en la ruta 32.

¿Cómo está la gasolina en Costa Rica?

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) informó que los nuevos precios del combustible se aplicarán hasta después de Semana Santa, por lo que los conductores no deberán preocuparse por el aumento de las tarifas.

Por ahora, la gasolina, según el tipo, queda de esta manera:

Súper: 633 colones

Diésel: 530 colones

Regular: 607 colones

Las tarifas del diésel y la regular subirán después de la Semana Mayor.

El diésel subirá 35 colones; es decir, pasará de ¢530 a 565 colones, mientras que la regular aumentará a 628 colones.

La gasolina súper será la única que bajará, pasando de ¢633 a ¢632; este ajuste no será significativo para el bolsillo de los ticos.

Así que, si va a la playa en carro, debe pagar las tarifas actuales por litro y no preocuparse porque la gasolina está un poco más cara, pues los nuevos precios aún no entrarán en vigencia.

Las tarifas del combustible no van a aumentar en Semana Santa, según la Aresep. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

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