JPS realiza cambios en sus sorteos de Chances y Lotería para Semana Santa

La Junta de Protección Social (JPS) informó que no realizará sorteos de Chances ni de Lotería en Semana Santa, por lo que los jugadores no tendrán la oportunidad de convertirse en nuevos millonarios en los próximos días.

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No habrá juegos el martes 31 de marzo ni el viernes 3 de abril ni el domingo 5 de abril.

Durante estos días, los jugadores podrán ahorrar su plata para comprar sus números de suerte para el próximo sorteo de la Junta.

Durante Semana Santa, no habrá ni sorteos de Chances ni de Lotería, según la JPS. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Este domingo 29 de marzo será el último sorteo del mes que realizará la JPS. La Lotería tiene como premio mayor 175 millones de colones por emisión.

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¿Cuándo regresarán los sorteos?

Los juegos de la JPS regresarán el martes 7 de abril, cuyo premio mayor es de 160 millones de colones en dos emisiones.

El segundo premio es de 25 millones de colones y el tercero, 7 millones de colones por emisión.

Si quiere participar en el sorteo, recuerde que la fracción tiene un costo de 1.000 colones y el entero, que consta de 5 fracciones, 5.000 colones.

Los sorteos de la JPS regresarán el martes 7 de abril, después de Semana Santa, con los Chances. (JPS/JPS)

En abril habrá un sorteo ordinario de Chances Mundialistas, que se realizará el sábado 18 de abril. El premio mayor es de 7.5 millones de colones por emisión.

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