Tradiciones de Semana Santa en Nicaragua: entre la fe, la comida y las restricciones

La Semana Santa es un periodo sagrado para los fieles en distintos rincones del mundo, donde se realizan diferentes tradiciones, costumbres y deliciosas comidas.

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Conversamos con Zenia Narváez, una nicaragüense, quien nos comentó acerca de algunas comidas y tradiciones que se disfrutaban en Nicaragua, antes de que Daniel Ortega restringiera las actividades religiosas públicas.

Por ejemplo, en Costa Rica se disfruta de las procesiones que se inician a partir del domingo 29 de marzo con la del Domingo de Ramos. En Nicaragua, según Zenia, también se realizaban estos recorridos religiosos antes de la restricción impuesta por Ortega.

Mientras en Costa Rica se siguen realizando procesiones religiosas durante Semana Santa, en Nicaragua se restringieron estas actividades en público. (Archivo/Archivo)

“Recuerdo que había procesiones muy lindas, representando todo lo que se vivió en aquella época con Jesucristo, el hijo de Dios“, comentó.

“Se cerraban las calles principales, más en la ciudad de León, y se adornaban con flores, muy bonitas. Participaban mucho los niños y los adultos mayores”, añadió.

También se colocaban cruces de madera cubiertas de tela de color morado afuera de las casas y se hacía la quema de Judas.

Zenia, quien es dueña de un restaurante fusión de gastronomía nicaragüense, pasta y pizza, es cristiana y en su iglesia se hacía un tributo a la muerte y la resurrección de Jesús.

Dentro de las tradiciones nicaragüenses para Semana Santa, también se incluían las películas religiosas, cosa que hacen muchos ticos.

“Recuerdo que cuando era chiquita, en Semana Santa no se podía ver más nada que las películas de la Biblia, Los Diez Mandamientos, el Crucifijo de Jesús, todas las historias bonitas de la Biblia”, contó.

Además, al igual que en Costa Rica, las personas acostumbran ir a las playas a disfrutar unos días de descanso.

“Todo el mundo jala para las playas, los ríos. Se llenan las playas y los balnearios. También son feriados el Jueves Santo y el Viernes Santo”, dijo.

¿Qué se come en Nicaragua durante Semana Santa?

Zenia compartió algunas comidas nicaragüenses tradicionales de la Semana Santa.

Mientras en Costa Rica se hacen empanadas de chiverre, picadillos, como el de flor de itabo; rosquillas de queso, bizcochos, en Nicaragua se realizan recetas basadas en mariscos.

Por ejemplo, sopa de pescado, sopa de sardina, sopa de mariscos en leche o en agua. También se hace almíbar al que se le pone mango, jocote, marañón, grosella, entre otros ingredientes.

Durante Semana Santa se come la almíbar que contiene mango, marañón, jocote y más ingredientes. (Zenia Narváez/Zenia Narváez)

“Tomamos pinol, una bebida muy típica de allá. Por lo general, se hace con agua y no se le pone azúcar porque el almíbar es superdulce”, comentó.

Otra comida típica de Nicaragua durante Semana Santa es la sopa de queso, que es un caldo con queso y masa.

Zenia invitó tanto a la comunidad nicaragüense como a la costarricense a disfrutar de las comidas típicas de Nicaragua en su restaurante Fusión de mi sazón, gastronomía nicaragüense, ubicado en Curridabat.

En su restaurante se puede encontrar sopa de queso y almíbar.

Uno de los platos típicos de Semana Santa en Nicaragua es la sopa de queso. (Zenia Narváez/Zenia Narváez)

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Para Zenia, la Semana Santa es un tributo a todo el sacrificio que representa Jesús para que la humanidad existiera.

Ella comentó que Jesús representa la luz, la esperanza y la fuerza en el diario vivir.

“Es una luz y una fuerza entre tanto caos. Es muy bonito (hacer actividades religiosas en Semana Santa) para honrar aquello bueno; da fuerza, aliento y salud para seguir día a día”, expresó.

Restricciones religiosas en Nicaragua

Daniel Ortega restringió toda celebración religiosa en las calles en 2023 y desde entonces, los ciudadanos nicaragüenses no pueden realizar procesiones públicas.

De hecho, la investigadora Martha Patricia Molina, nicaragüense en el exilio, le indicó a ACI Prensa que en 2023, 2024 y 2025 se prohibieron 5.600 procesiones. Para este 2026, hay un total de 5.726 prohibidas.

Aunque no se pueden hacer procesiones en público; es decir, en las calles, el régimen de Daniel Ortega sí permite realizar cualquier actividad religiosa dentro de los templos.

Molina señaló que para esta Cuaresma, la policía les pidió a diferentes parroquias el programa de Semana Santa.

Daniel Ortega restringió las procesiones y cualquier otra actividad religiosa en público en 2023. Solo se pueden hacer dentro de los templos. (Foto: Albert Marín/Foto: Albert Marín)

“También les han ordenado escribir una carta al jefe policial para pedir autorización y en ella tienen que informar cuántas docenas de cohetes (fuegos artificiales) utilizarán y quiénes serán las personas encargadas de manipularlas”, comentó.

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