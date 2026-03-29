¿Necesita hacer un mandado o pasear? Así funcionarán los buses y los trenes en Semana Santa

Si usted necesita hacer algún mandado durante Semana Santa y viaja en bus o tren, debe tomar en cuenta que algunos servicios no estarán en funcionamiento.

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Durante la Semana Santa, varias personas hacen un paro de sus labores para reflexionar sobre la muerte y la resurrección de Jesús, mientras que otras aprovechan estos días para irse de vacaciones o cumplir con algunas cosas pendientes, ya sea en San José, Cartago, Alajuela o Heredia.

Incluso, varios utilizan el servicio de bus para irse a la playa.

Si usted quiere hacer mandados o ir a la playa en bus, es importante que tome en cuenta el horario que tendrán algunas empresas autobuseras en Semana Santa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Algunos servicios de transporte público tendrán horarios especiales durante la Semana Mayor:

Lumaca

La empresa autobusera anunció sus horarios para el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

Jueves Santo (2 de abril)

Cartago-San José: el primer bus sale a las 4:30 a.m., y el último a las 8:00 p.m.

San José-Cartago: el primer bus sale a las 5:00 a.m., y el último a las 9:00 p.m.

Viernes Santo (3 de abril)

Cartago-San José: el primer bus sale a las 4:30 a.m., y el último a las 7:00 p.m.

San José-Cartago: el primer bus sale a las 5:00 a.m., y el último a las 8:00 p.m.

Sábado Santo (4 de abril)

Cartago-San José: el primer bus sale a las 4:30 a.m., y el último a las 10:30 p.m.

San José-Cartago: el primer bus sale a las 5:00 a.m., y el último a las 11:30 p.m.

Domingo Santo (5 de abril)

Cartago-San José: el primer bus sale a las 4:30 a.m., y el último a las 10:30 p.m.

San José-Cartago: el primer bus sale a las 5:00 a.m., y el último a las 11:30 p.m.

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Tuasa

La empresa autobusera, la cual cuenta con rutas hacia Alajuela y Heredia, informó que sus unidades funcionarán el Jueves Santo de 4:00 a.m., a 9:30 p.m., cada 20 minutos por Heredia.

Por otra parte, el Viernes Santo tendrá un horario de 5:00 a.m., a 9:00 p.m., cada 30 minutos.

Lumaca, Tracopa y Tuasa indicaron que sus unidades funcionarán en Semana Santa, así que los usuarios podrán movilizarse en bus. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tracopa

La empresa, que tiene rutas hacia Manuel Antonio, Quepos, Jacó, Esterillos, indicó que sus unidades funcionan todos los días del año, incluyendo los días santos de la Semana Santa.

Los horarios, según el destino y la fecha, se pueden ver a través de su sitio web.

¿Habrá trenes durante Semana Santa?

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) anunció que en la Semana Mayor no habrá servicio de trenes en ninguna ruta.

La suspensión de este servicio se aplicará del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril.

De hecho, hace unas semanas informó que se realizarán obras en ocho puentes ferroviarios del Gran Área Metropolitana (GAM), por lo que se iban a suspender algunas rutas. Se aprovechará la Semana Santa para hacer algunos avances.

INCOFER indicó que suspenderá todas las rutas de tren en Semana Santa. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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