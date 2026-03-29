¡Ojo con los paseos! Semana Santa vendría con ventoleros y aguaceros

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alertó sobre un incremento significativo en la intensidad de los vientos y la presencia de lluvias en varias regiones del país, condiciones que podrían extenderse durante al menos los próximos dos días.

Según el reporte, los altos valores de presión atmosférica sobre la cuenca del Mar Caribe están favoreciendo la aceleración de los vientos alisios, los cuales ya se sienten con fuerza en zonas como el Valle Central, el Pacífico Norte y sectores montañosos.

Hasta el momento, se han registrado ráfagas importantes que evidencian la intensidad del fenómeno: 87 km/h en La Cruz, 75 km/h en el volcán Orosi, 63 km/h en Cerro Huacalito y 55 km/h en Cañas, todas en Guanacaste.

En el Valle Central, los vientos también han sido notorios, con mediciones de hasta 62 km/h en el Aeropuerto Juan Santamaría y ráfagas superiores a los 50 km/h en sectores como Pavas, Belén de Heredia y el cantón de Mora.

La semana Santa estará acompañada de fuertes vientos (Albert Marín)

El pronóstico del IMN genera expectativa, ya que se prevé que estas condiciones se mantengan e incluso se refuercen. Para los próximos días, se estiman ráfagas de entre 40 y 65 km/h en el Valle Central, mientras que en Guanacaste podrían alcanzar entre 60 y hasta 90 km/h, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas, afectación en tendidos eléctricos y complicaciones en carretera.

LEA MÁS: Sicario se metió a casa y ejecutó a un hombre de 54 años en Barranca

En cuanto a las lluvias, el panorama también apunta a variabilidad. Se esperan precipitaciones ocasionales de débil a moderada intensidad en el Caribe y la Zona Norte, con acumulados que podrían oscilar entre 20 y 45 milímetros en 24 horas. Estas lluvias incluso podrían extenderse de forma aislada hacia sectores del este del Valle Central.

Por su parte, el Pacífico Sur no queda fuera del escenario, ya que se anticipan aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica durante las tardes, con acumulados entre 25 y 60 milímetros.

El IMN mantiene el monitoreo constante de estas condiciones.