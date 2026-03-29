Sicario se metió a casa y ejecutó a un hombre de 54 años en Barranca

Un hombre de 54 años, de apellido Duarte, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado en el sector de Los Almendros, en Barranca de Puntarenas, tras un violento ataque perpetrado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima este domingo como de apellido Duarte.

Según la información preliminar, los sospechosos llegaron al lugar a bordo de una moto. En ese momento, el acompañante descendió del vehículo, ingresó directamente a la vivienda de la víctima y, tras ubicarlo, abrió fuego en varias ocasiones.

El OIJ identificó el hombre como de apellido Duarte 54 años. (Silvia Coto)

El hombre recibió impactos de bala en el hombro y la cabeza, heridas que le provocaron la muerte en el sitio antes de que pudiera recibir asistencia médica.

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Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, mientras que vecinos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

El cuerpo de la víctima fue levantado y trasladado a la Medicatura Forense, donde se le realizará la autopsia correspondiente.