Sucesos

Embarazada lucha por su vida tras brutal golpiza en Alajuela

La joven de 25 años fue atacada a golpes en circunstancias que se investigan

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Por Silvia Coto

Una mujer embarazada de 25 años fue trasladada en condición crítica la tarde noche del sábado, luego de ser víctima de una agresión a golpes Alajuela.

El incidente se reportó en Llanos, en La Garita, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia hasta el lugar. A su llegada, los socorristas encontraron a la joven con múltiples lesiones producto de la agresión.

Joven embarazada fue atacada a golpes
Joven embarazada fue atacada a golpes (GEMINI /cortesía)

Debido a la gravedad de su estado, fue estabilizada en la escena y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de Alajuela, donde ingresó en condición crítica.

La atención fue brindada por una unidad básica de emergencias.

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De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del ataque, ni sobre posibles responsables, por lo que el caso se mantiene en investigación.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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