Embarazada lucha por su vida tras brutal golpiza en Alajuela

Una mujer embarazada de 25 años fue trasladada en condición crítica la tarde noche del sábado, luego de ser víctima de una agresión a golpes Alajuela.

El incidente se reportó en Llanos, en La Garita, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia hasta el lugar. A su llegada, los socorristas encontraron a la joven con múltiples lesiones producto de la agresión.

Joven embarazada fue atacada a golpes (GEMINI /cortesía)

Debido a la gravedad de su estado, fue estabilizada en la escena y posteriormente trasladada de urgencia al Hospital San Rafael de Alajuela, donde ingresó en condición crítica.

La atención fue brindada por una unidad básica de emergencias.

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De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias del ataque, ni sobre posibles responsables, por lo que el caso se mantiene en investigación.