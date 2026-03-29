Si va a hacer un trámite en la Caja en Semana Santa, mejor lea esto

Si usted necesita hacer algún trámite en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debe tomar en cuenta que la institución atenderá a los usuarios algunos días de la Semana Santa.

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Las plataformas ubicadas en las oficinas centrales de la Caja y en todo el país estarán abiertas del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril para que los usuarios puedan presentar trámites de facturación y recaudación de contribuciones sociales, así como hacer gestiones de patronos, trabajadores y asegurados.

Por otra parte, la CCSS indicó que la plataforma de aseguramiento, en el edificio El Hierro, ubicado en Avenida Segunda, también estará abierto los primeros días de la Semana Santa en horario habitual, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

La CCSS anunció que sus servicios tendrán horario especial en Semana Santa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las personas pueden acudir para gestionar trámites como inscripciones patronales, denuncias por aseguramiento incorrecto y presentación de planillas adicionales. También pueden asegurarse como trabajador independiente o voluntario, así como presentar solicitudes de anulación de adeudos.

La oficina virtual, disponible en el sitio web de la CCSS, estará habilitada durante Semana Santa.

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Hospitales y áreas de salud estarán abiertos

Si necesita ir al hospital en Semana Santa, puede hacerlo. Sin embargo, la Caja informó que los centros médicos y las áreas de salud mantendrán sus jornadas regulares del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril.

Solamente los servicios de urgencias y emergencias permanecerán abiertos el jueves 2 y viernes 3 de abril.

Los servicios de urgencias y emergencias estarán abiertos el Jueves Santo y Viernes Santo. Foto: Ingrid Hidalgo (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

La CCSS instó a los pacientes acudir a sus citas programadas entre lunes y miércoles para evitar interrupciones en su seguimiento clínico.

El Laboratorio Óptico estará disponible del lunes al miércoles para entregar anteojos a los pacientes. Este servicio no permanecerá cerrado el Jueves Santo y el Viernes Santo.

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