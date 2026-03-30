¿Va de paseo en Semana Santa? Habrá cambios en principales peajes del país

Si usted va a la playa o a la montaña en Semana Santa para disfrutar unos días de descanso, debe tomar en cuenta que se anunciaron cambios en los peajes ubicados en la ruta 32 (Braulio Carrillo) y la ruta 2 (Florencio del Castillo).
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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, para facilitar el traslado de vacacionistas en Semana Santa, no se cobrará en estos peajes.
La medida se aplicará a partir del jueves 2 de abril al mediodía. Los conductores no deberán preocuparse de gastar ni un cinco en peajes.
Sin embargo, las personas que se devuelvan a sus hogares el domingo 5 de abril sí tendrán que pagar porque esta medida se implementará hasta el sábado 4 de abril a las 6:00 a.m.
Las autoridades recordaron que desde setiembre del año pasado no se cobran las tarifas en ruta nacional 1, específicamente, la General Cañas y en la Bernardo Soto.
El MOPT pidió a los conductores que sean prudentes con la velocidad a la hora de pasar por el puesto de peaje para evitar un accidente.
Cambios en peajes de la ruta 27
Los conductores tendrán que pagar los peajes en ruta 27; sin embargo, Globalvia anunció cambios en sus tarifas.
A partir del jueves 26 de marzo, hubo una rebaja en algunas tarifas de los peajes San José-Caldera y Ramales.
Además, habrá otra rebajas en algunos peajes para este miércoles 1 de abril, justamente en Semana Santa.
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Los vehículos de clase 1, es decir, motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas, tendrán que pagar estas tarifas a partir de este miércoles:
Peajes de San José-Caldera
- Escazú: 390 colones
- San Rafael: 600 colones
- Atenas: 790 colones
- Pozón: 600 colones
Peajes en Ramales
- Ciudad Colón: 200 colones
- Guácima: 450 colones
- Siquiares: 470 colones
- Rampa Atenas: 390 colones
- Rampa Pozón: 200 colones
Los microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes, que conforman la clase 2, tendrán que cancelar altos montos que la categoría 1.
Peajes de San José-Caldera
- Escazú: 790 colones
- San Rafael: 1200 colones
- Atenas: 1580 colones
- Pozón: 1200 colones
Peajes en Ramales
- Ciudad Colón: 390 colones
- Guácima: 890 colones
- Siquiares: 930 colones
- Rampa Atenas: 790 colones
- Rampa Pozón: 390 colones
Los precios para la clase 3, es decir, camiones pesados de 2 o 3 ejes, a partir de 4 y hasta 6 llantas sobre pavimento, estarán de la siguiente forma:
Peajes de San José-Caldera
- Escazú: 990 colones
- San Rafael: 1500 colones
- Atenas: 1980 colones
- Pozón: 1500 colones
Peajes en Ramales
- Ciudad Colón: 490 colones
- Guácima: 1120 colones
- Siquiares: 1170 colones
- Rampa Atenas: 990 colones
- Rampa Pozón: 490 colones
Los camiones pesados de 4 ejes, a partir de 6 y hasta 8 llantas sobre pavimento, tendrán que cancelar estos montos:
Peajes de San José-Caldera
- Escazú: 1750 colones
- San Rafael: 2640 colones
- Atenas: 3490 colones
- Pozón: 2640 colones
Peajes en Ramales
- Ciudad Colón: 870 colones
- Guácima: 1970 colones
- Siquiares: 2060 colones
- Rampa Atenas: 1750 colones
- Rampa Pozón: 870 colones
Los camiones pesados de 5 ejes o más tendrán estos precios:
Peajes de San José-Caldera
- Escazú: 2500 colones
- San Rafael: 3790 colones
- Atenas: 5000 colones
- Pozón: 3790 colones
Peajes en Ramales
- Ciudad Colón: 1250 colones
- Guácima: 2830 colones
- Siquiares: 2950 colones
- Rampa Atenas: 2500 colones
- Rampa Pozón: 1250 colones
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