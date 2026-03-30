¿Va de paseo en Semana Santa? Habrá cambios en principales peajes del país

Si usted va a la playa o a la montaña en Semana Santa para disfrutar unos días de descanso, debe tomar en cuenta que se anunciaron cambios en los peajes ubicados en la ruta 32 (Braulio Carrillo) y la ruta 2 (Florencio del Castillo).

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, para facilitar el traslado de vacacionistas en Semana Santa, no se cobrará en estos peajes.

La medida se aplicará a partir del jueves 2 de abril al mediodía. Los conductores no deberán preocuparse de gastar ni un cinco en peajes.

El MOPT indicó que no se cobrarán los peajes en ruta 32 ni en ruta 2 del jueves 2 al sábado 4 de abril. (MOPT/MOPT)

Sin embargo, las personas que se devuelvan a sus hogares el domingo 5 de abril sí tendrán que pagar porque esta medida se implementará hasta el sábado 4 de abril a las 6:00 a.m.

Las autoridades recordaron que desde setiembre del año pasado no se cobran las tarifas en ruta nacional 1, específicamente, la General Cañas y en la Bernardo Soto.

El MOPT pidió a los conductores que sean prudentes con la velocidad a la hora de pasar por el puesto de peaje para evitar un accidente.

Cambios en peajes de la ruta 27

Los conductores tendrán que pagar los peajes en ruta 27; sin embargo, Globalvia anunció cambios en sus tarifas.

A partir del jueves 26 de marzo, hubo una rebaja en algunas tarifas de los peajes San José-Caldera y Ramales.

Además, habrá otra rebajas en algunos peajes para este miércoles 1 de abril, justamente en Semana Santa.

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Los vehículos de clase 1, es decir, motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas, tendrán que pagar estas tarifas a partir de este miércoles:

Peajes de San José-Caldera

Escazú: 390 colones

San Rafael: 600 colones

Atenas: 790 colones

Pozón: 600 colones

Peajes en Ramales

Ciudad Colón: 200 colones

Guácima: 450 colones

Siquiares: 470 colones

Rampa Atenas: 390 colones

Rampa Pozón: 200 colones

Globalvia anunció cambios en las tarifas de los peajes de la ruta 27. Este miércoles 1 de abril habrá nuevas rebajas. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes, que conforman la clase 2, tendrán que cancelar altos montos que la categoría 1.

Peajes de San José-Caldera

Escazú: 790 colones

San Rafael: 1200 colones

Atenas: 1580 colones

Pozón: 1200 colones

Peajes en Ramales

Ciudad Colón: 390 colones

Guácima: 890 colones

Siquiares: 930 colones

Rampa Atenas: 790 colones

Rampa Pozón: 390 colones

Los precios para la clase 3, es decir, camiones pesados de 2 o 3 ejes, a partir de 4 y hasta 6 llantas sobre pavimento, estarán de la siguiente forma:

Peajes de San José-Caldera

Escazú: 990 colones

San Rafael: 1500 colones

Atenas: 1980 colones

Pozón: 1500 colones

Peajes en Ramales

Ciudad Colón: 490 colones

Guácima: 1120 colones

Siquiares: 1170 colones

Rampa Atenas: 990 colones

Rampa Pozón: 490 colones

Los camiones pesados de 4 ejes, a partir de 6 y hasta 8 llantas sobre pavimento, tendrán que cancelar estos montos:

Peajes de San José-Caldera

Escazú: 1750 colones

San Rafael: 2640 colones

Atenas: 3490 colones

Pozón: 2640 colones

Peajes en Ramales

Ciudad Colón: 870 colones

Guácima: 1970 colones

Siquiares: 2060 colones

Rampa Atenas: 1750 colones

Rampa Pozón: 870 colones

Los camiones pesados de 5 ejes o más tendrán estos precios:

Peajes de San José-Caldera

Escazú: 2500 colones

San Rafael: 3790 colones

Atenas: 5000 colones

Pozón: 3790 colones

Peajes en Ramales

Ciudad Colón: 1250 colones

Guácima: 2830 colones

Siquiares: 2950 colones

Rampa Atenas: 2500 colones

Rampa Pozón: 1250 colones

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