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¿Va de paseo en Semana Santa? Habrá cambios en principales peajes del país

El MOPT y Globalvia anunciaron cambios en los peajes

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Por Ingrid Hidalgo

Si usted va a la playa o a la montaña en Semana Santa para disfrutar unos días de descanso, debe tomar en cuenta que se anunciaron cambios en los peajes ubicados en la ruta 32 (Braulio Carrillo) y la ruta 2 (Florencio del Castillo).

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El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que, para facilitar el traslado de vacacionistas en Semana Santa, no se cobrará en estos peajes.

La medida se aplicará a partir del jueves 2 de abril al mediodía. Los conductores no deberán preocuparse de gastar ni un cinco en peajes.

Suspensión de cobro de peajes
El MOPT indicó que no se cobrarán los peajes en ruta 32 ni en ruta 2 del jueves 2 al sábado 4 de abril. (MOPT/MOPT)

Sin embargo, las personas que se devuelvan a sus hogares el domingo 5 de abril sí tendrán que pagar porque esta medida se implementará hasta el sábado 4 de abril a las 6:00 a.m.

Las autoridades recordaron que desde setiembre del año pasado no se cobran las tarifas en ruta nacional 1, específicamente, la General Cañas y en la Bernardo Soto.

El MOPT pidió a los conductores que sean prudentes con la velocidad a la hora de pasar por el puesto de peaje para evitar un accidente.

Cambios en peajes de la ruta 27

Los conductores tendrán que pagar los peajes en ruta 27; sin embargo, Globalvia anunció cambios en sus tarifas.

A partir del jueves 26 de marzo, hubo una rebaja en algunas tarifas de los peajes San José-Caldera y Ramales.

Además, habrá otra rebajas en algunos peajes para este miércoles 1 de abril, justamente en Semana Santa.

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Los vehículos de clase 1, es decir, motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas, tendrán que pagar estas tarifas a partir de este miércoles:

Peajes de San José-Caldera

  • Escazú: 390 colones
  • San Rafael: 600 colones
  • Atenas: 790 colones
  • Pozón: 600 colones

Peajes en Ramales

  • Ciudad Colón: 200 colones
  • Guácima: 450 colones
  • Siquiares: 470 colones
  • Rampa Atenas: 390 colones
  • Rampa Pozón: 200 colones
Recorrido por la Ruta 27 la cual debe esperar 5 años por ampliación y solo tendrán un carril más. Iniciando el recorrido en Escazú hasta Turrucares de Alajuela / foto John Durán
Globalvia anunció cambios en las tarifas de los peajes de la ruta 27. Este miércoles 1 de abril habrá nuevas rebajas. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Los microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes, que conforman la clase 2, tendrán que cancelar altos montos que la categoría 1.

Peajes de San José-Caldera

  • Escazú: 790 colones
  • San Rafael: 1200 colones
  • Atenas: 1580 colones
  • Pozón: 1200 colones

Peajes en Ramales

  • Ciudad Colón: 390 colones
  • Guácima: 890 colones
  • Siquiares: 930 colones
  • Rampa Atenas: 790 colones
  • Rampa Pozón: 390 colones

Los precios para la clase 3, es decir, camiones pesados de 2 o 3 ejes, a partir de 4 y hasta 6 llantas sobre pavimento, estarán de la siguiente forma:

Peajes de San José-Caldera

  • Escazú: 990 colones
  • San Rafael: 1500 colones
  • Atenas: 1980 colones
  • Pozón: 1500 colones

Peajes en Ramales

  • Ciudad Colón: 490 colones
  • Guácima: 1120 colones
  • Siquiares: 1170 colones
  • Rampa Atenas: 990 colones
  • Rampa Pozón: 490 colones

Los camiones pesados de 4 ejes, a partir de 6 y hasta 8 llantas sobre pavimento, tendrán que cancelar estos montos:

Peajes de San José-Caldera

  • Escazú: 1750 colones
  • San Rafael: 2640 colones
  • Atenas: 3490 colones
  • Pozón: 2640 colones

Peajes en Ramales

  • Ciudad Colón: 870 colones
  • Guácima: 1970 colones
  • Siquiares: 2060 colones
  • Rampa Atenas: 1750 colones
  • Rampa Pozón: 870 colones

Los camiones pesados de 5 ejes o más tendrán estos precios:

Peajes de San José-Caldera

  • Escazú: 2500 colones
  • San Rafael: 3790 colones
  • Atenas: 5000 colones
  • Pozón: 3790 colones

Peajes en Ramales

  • Ciudad Colón: 1250 colones
  • Guácima: 2830 colones
  • Siquiares: 2950 colones
  • Rampa Atenas: 2500 colones
  • Rampa Pozón: 1250 colones

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Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

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