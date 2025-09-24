Así es el “Paseo de la Fama Presidencial” de Trump que ridiculiza a Joe Biden

Donald Trump inauguró un “Paseo de la Fama Presidencial” en la Casa Blanca con retratos en blanco y negro. (captura de /Captura de pantalla)

El presidente estadounidense Donald Trump inauguró un nuevo “Paseo de la Fama Presidencial” en la Casa Blanca y sorprendió al público al reemplazar el retrato de Joe Biden con la fotografía en blanco y negro de un autopen, una máquina de firmar automática. Según informó AFP, el republicano acusa a su predecesor de haber abusado de este dispositivo para ocultar su deterioro cognitivo.

La exposición en la Casa Blanca

El “Paseo de la Fama Presidencial” está ubicado en la columnata que bordea el Jardín de Rosas. En él se exhiben retratos enmarcados en oro de varios mandatarios estadounidenses. Sin embargo, al final de la galería, la imagen que debería corresponder a Biden muestra la firma del demócrata en un papel junto a la máquina que habría utilizado.

Margo Martin, asesora de comunicaciones de Trump, compartió en X un video del recorrido por la exposición y aseguró: “El Paseo de la Fama Presidencial ha llegado a la columnata del Ala Oeste. Esperen a verlo…”.

La Casa Blanca difundió fotos de Trump observando la galería, donde figuran varios retratos suyos. (SAUL LOEB/AFP)

Una burla pública hacia Biden

El gesto ha sido interpretado como un nuevo irrespeto hacia Joe Biden, a quien Trump acusa de provocar la inflación y de fracasar en su manejo de conflictos internacionales como Ucrania y Gaza. La propia Casa Blanca difundió imágenes de Trump observando la galería, donde sus retratos como 45º y 47º presidente se encuentran a ambos lados del espacio que correspondería a Biden.

El retrato de Joe Biden fue sustituido por la imagen de un autopen, máquina de firmar automática. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Renovaciones y provocaciones

El republicano ha impulsado varias modificaciones de alto perfil en la Casa Blanca, como la instalación de ornamentos dorados en el Despacho Oval, enormes astas de bandera, un nuevo salón de baile y el reacomodo del cuadro de Barack Obama. Incluso, ha colgado varios retratos de sí mismo y colocado una reproducción de la portada de un diario con la foto policial que le tomó la justicia en 2023.

*Esta noticia fue redactada con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de AFP.