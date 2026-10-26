¡Brasil eligió presidente! Lula rompe los pronósticos y vence a Bolsonaro en segunda ronda

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar a su rival conservador Flávio Bolsonaro en el mayor país de América Latina.

Lula está a cargo de su cuarto mandato en Brasil. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) (NELSON ALMEIDA/AFP)

Con el triunfo, Brasil se desvía del giro a la derecha que han dado países como Argentina, Chile o Colombia, respaldados por el presidente estadounidense Donald Trump, y se mantiene como uno de los pocos bastiones progresistas en la región.

El líder de la izquierda desafió todos los pronósticos, tras perder en la primera vuelta frente al hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

Se impuso con el 51,7% de los votos frente a 48,2% para el senador Flávio Bolsonaro.

Ninguna de las principales encuestas previó su triunfo en el balotaje.

En la plaza Cinelandia, en el centro de Rio, los simpatizantes de Lula lloraban.

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“Estoy muy emocionada, es una victoria histórica para el presidente Lula. El pueblo se movilizó, se unió y estamos aquí hoy”, dijo a la AFP la abogada Mariana Andrade, de 33 años.

Longevidad

Antes incluso de esta reelección, Lula, el primer presidente obrero de Brasil, ya ostentaba un récord: ningún presidente elegido democráticamente ha gobernado el país durante tanto tiempo.

Quien ya es uno de los dirigentes más longevos del mundo tendrá 85 años al término de su nuevo mandato en 2030 y habrá acumulado así 16 años en el poder, tras un primer período en la presidencia de 2003 a 2010.

Flavio Bolsonaro no pudo repetir la hazaña de su papá. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP) (NELSON ALMEIDA/AFP)

Pero la campaña mostró hasta qué punto el país sigue dividido.

Poco conocido cuando su padre lo ungió como heredero, Flávio Bolsonaro, de 45 años, se presentó como una versión más moderada y sedujo con promesas de cambio a conservadores y a votantes menos ideologizados, hartos de la inseguridad, el costo de vida y el estancamiento.

Para dar vuelta el resultado de la primera vuelta, Lula multiplicó en la recta final las medidas populares, muchas de ellas costosas.

Aumentó las partidas del Bolsa Familia, su programa social estrella destinado a las familias más pobres.

También impulsó la aprobación de una reforma constitucional que reduce la jornada de trabajo y otorga a millones de brasileños un día adicional de descanso semanal.

Lula enarboló la bandera de la soberanía, acusando a Donald Trump de querer entrometerse en la votación.

Pero fue Meta la que, en los últimos días, se convirtió en el blanco de los ataques más duros de la izquierda.

La empresa estadounidense, dueña de Facebook, WhatsApp e Instagram, fue acusada por el equipo de Lula de favorecer a su rival mediante una “manipulación algorítmica”.

Meta lo negó, pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.

Así celebraron los brasileños el triunfo de Lula. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) (NELSON ALMEIDA/AFP)

“País arruinado”

Para su cuarto mandato, el margen de maniobra del jefe de Estado se anuncia limitado.

Tanto por el tsunami conservador que barrió el Congreso en las legislativas de hace tres semanas, como por la coyuntura económica, con un crecimiento que debe desacelerarse.

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Aunque el desempleo está en su nivel más bajo y la inflación relativamente contenida, a los círculos empresariales les inquieta el estado de las finanzas públicas.

Flávio Bolsonaro llegó a hablar de un “país arruinado”.

Lula tendrá que enfrentarse asimismo al inmenso desafío de la inseguridad, en un país donde las facciones criminales siembran el terror en los barrios populares.