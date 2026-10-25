¡Se le fue con todo! Obama critica el “caos y crueldad” de Trump en plena campaña política

El expresidente estadounidense Barack Obama criticó duramente a su sucesor, Donald Trump, en mítines este sábado en Ohio y Míchigan a favor de candidatos demócratas de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Los demócratas intentan recuperar el control de una o de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, actualmente en manos de los republicanos.

Obama mantiene en la base demócrata una considerable popularidad, que está dispuesto a aprovechar para respaldar a los candidatos de su partido.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama durante un mitin de campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato, mientras hace campaña junto a Abdul El-Sayed —candidato al Senado por Michigan— este 24 de octubre en Detroit, Michigan. (BILL PUGLIANO/AFP)

El expresidente, de 65 años, culpó a la administración Trump del costo de vida cada vez más alto, una preocupación mayor a la que se suma la subida de los precios de los combustibles.

“El actual presidente eligió tomar una serie de malas decisiones”, dijo Obama en Ohio (noreste), donde dio un mitin por el exsenador demócrata Sherrod Brown.

“Más importante, decidió empezar una guerra innecesaria que nadie pidió”, agregó.

“Luego de dos años de caos y crueldad y corrupción e incompetencia, como no hemos visto en la era moderna, ustedes tienen la oportunidad de decir: ‘Ya basta’”, declaró en Cleveland.

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“Estamos votando por el cambio aquí mismo en Ohio”.

Más tarde, en el vecino Míchigan, Obama apoyó al también demócrata Abdul El-Sayed, que compite con el republicano Mike Rogers por un escaño en el Senado.

Obama también llamó a los asistentes a votar sin demora en ambos estados.

“No procrastinen, no se equivoquen”, dijo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una cena en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 2 de septiembre de 2026. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

La presencia de Obama en Míchigan fue criticada por Trump el domingo en su red Truth Social, donde instó al electorado a votar por Rogers.

“¡Obama fue un presidente tremendamente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear”, afirmó el magnate republicano, en referencia al acuerdo de 2015 negociado por la administración demócrata de entonces que ofrecía a Irán el alivio de las sanciones a cambio de reducir drásticamente su programa atómico.

Trump se retiró de ese acuerdo durante su primer mandato e impuso sanciones de gran envergadura, incluso a los países que compraban petróleo iraní.

A nivel nacional, las encuestas sugieren que los demócratas pueden ganar de nuevo el control de la Cámara de Representantes, pero tienen una carrera mucho más reñida en el Senado.