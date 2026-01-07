Casa Blanca asegura que las decisiones de Venezuela serán “dictadas” por Estados Unidos

Las decisiones que tome el nuevo gobierno venezolano serán “dictadas” por Estados Unidos, aseguró este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Obviamente, en este momento tenemos la máxima capacidad de presión sobre las autoridades interinas de Venezuela”, declaró en rueda de prensa.

Un hombre que lleva una mascarilla camina frente a un mural que representa una bomba petrolera y la bandera venezolana en una calle de Caracas. (FEDERICO PARRA/AFP)

“Así que seguimos manteniendo una estrecha coordinación con las autoridades interinas, y sus decisiones van a seguir estando dictadas por los Estados Unidos de América” añadió.

Trump recibirá a petroleras de EE.UU.

El presidente Donald Trump recibirá a los jefes de petroleras estadounidenses este viernes para discutir sobre las perspectivas de negocio en Venezuela, afirmó este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciando que EE.UU. seguirá dictando la política de Venezuela. (Captural/Captura de pantalla)

“La reunión es el viernes, para discutir obviamente sobre la inmensa oportunidad que tienen ante sí estas empresas petroleras”, declaró Leavitt.

Fuerzas estadounidenses derrocaron al presidente Nicolás Maduro y se lo llevaron a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico. Washington ha exigido al nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, acceso total a la explotación de las inmensas reservas venezolanas.