Costa Rica sobresale en ranking internacional por captura de Nicolás Maduro

Costa Rica se ubicó como el país con mayor respaldo en América Latina a la captura de Nicolás Maduro, según un estudio de opinión pública de Áltica, que analizó la reacción regional ante la detención del mandatario venezolano por parte del ejército de Estados Unidos.

Costa Rica encabeza el apoyo regional

De acuerdo con los datos del estudio, el 87% de las personas consultadas en Costa Rica manifestó su respaldo a la operación militar que derivó en la detención de Maduro, colocándolo en el primer lugar del ranking regional.

Le siguen Chile, con un 78% de apoyo, y Colombia, con un 77%, lo que refleja una fuerte aprobación en varios países de América Latina ante la acción ejecutada por Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó en su red social Truth Social una imagen que, según afirmó, muestra a Nicolás Maduro bajo custodia estadounidense a bordo del buque militar USS Iwo Jima, tras la operación militar lanzada contra Venezuela. Fotografía: (Truth Social/Cortesía)

Países con mayor rechazo

En contraste, el estudio evidenció niveles importantes de rechazo en otros países de la región. México encabezó el grupo con mayor oposición, con un 42% de personas en contra de la detención, seguido por Ecuador (36%) y Uruguay (33%).

Estos resultados muestran un mapa político fragmentado, marcado por diferencias ideológicas y por las relaciones diplomáticas que cada nación mantiene tanto con Washington como con Caracas.

Argentina y el contexto regional

Según el informe, Argentina se ubicó en el sexto lugar, con un 61% de respaldo a la captura de Maduro, situándose por encima del promedio regional, pero lejos de los niveles registrados en Costa Rica.

El estudio, citado por El Observador Argentina, señala que las posturas ciudadanas reproducen en gran medida las tensiones políticas históricas de la región y el posicionamiento de los gobiernos frente a la crisis venezolana.

México, Ecuador y Uruguay registraron los mayores niveles de rechazo. (Fines ilustrativos) (TIMOTHY A. CLARY/AFP)

Un escenario dividido en América Latina

Los resultados confirman que la detención de Nicolás Maduro no solo generó reacciones diplomáticas, sino también una fuerte respuesta en la opinión pública latinoamericana, donde el respaldo o rechazo varía significativamente según el contexto político de cada país.

Costa Rica, en particular, destacó como el país con mayor nivel de aprobación, consolidándose como uno de los principales apoyos regionales a la operación que terminó con la captura del líder venezolano.

