Esto le dijo el hijo de Maduro, con la voz entrecortada, a Delcy Rodríguez

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro, le dijo unas palabras a Delcy Rodríguez, mujer que quedó a cargo del país y a quien acusan de haber traicionado a su padre.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le dio todo su respaldo de Delcy Rodríguez. (FEDERICO PARRA/AFP)

En un video que publicó el periodista Jaime Bayly en TikTok, asegura que, según información de Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia, Rodríguez habría sido la persona que le habría dado la información a la CIA para que pudiera capturar a Maduro.

“Es un hombre muy cercano a los americanos, ha dicho que él está totalmente seguro de que Delcy Rodríguez traicionó a Maduro porque quería ser la presidenta de su país. Francisco Santos tiene muy buenas conexiones con Washington”, argumentó el periodista.

Respaldo a Delcy Rodríguez

Sin embargo, pese a los rumores que se han desatado en las últimas horas, el hijo de Maduro dice confiar plenamente en Rodríguez, a quien le dio todo su respaldo.

Delcy Rodríguez quedó al frente de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. (FEDERICO PARRA/AFP)

“A ti, Delcy, mi apoyo incondicional para una tarea tan dura que te toca, cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos, al frente de esta responsabilidad, que hoy te toca.

“Estamos firmes, en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia”, expresó el hijo del ahora exdictador entre una lluvia de aplausos.

Maduro Guerra también le envió un mensaje a su papá, con el que estuvo a punto de ponerse a llorar.

“La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela”, exclamó en el parlamentario, quien calificó la captura de su progenitor y de Cilia Flores como un secuestro que pone en riesgo la estabilidad de cualquier jefe de Estado a nivel global.

⚠️⚠️Hijo de Nicolás Maduro se quiebra en plena sesión de la Asamblea Nacional y muestra su apoyo a Delcy Rodríguez. pic.twitter.com/RZhjKpyjyo — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) January 5, 2026

