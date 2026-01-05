¿Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro no solo ha estado en el centro de la polémica por la situación política de Venezuela, sino también por el papel que han jugado sus hijos y hijastros.

¿Quiénes son, a qué se dedican y por qué algunos han sido señalados por lujos y presuntos casos de corrupción? Aquí se lo contamos.

Tras conocerse la noticia de la detención, solo uno de sus hijos reaccionó públicamente, mientras que el resto se ha mantenido en silencio.

El gobernante venezolano tiene un hijo biológico y tres hijastros, estos últimos fruto del matrimonio de su esposa, Cilia Flores, con su primer esposo.

Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”

Es el único hijo biológico de Nicolás Maduro. Nació en 1990 y es fruto del matrimonio con Adriana Guerra, relación que duró seis años.

Es economista y político, y actualmente figura como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la misma fuerza política con la que gobierna su padre.

Tras la captura del mandatario, fue el único de los hijos que se pronunció públicamente. En sus redes sociales afirmó:

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación. No lo lograrán”.

Los hijastros de Maduro

Aunque no son hijos biológicos del gobernante, Yoswal, Yosser y Walter Gavidia Flores han sido figuras recurrentes en investigaciones periodísticas y señalamientos públicos por su cercanía con el poder.

Walter Jacob Gavidia Flores, nacido el 15 de diciembre de 1978, se desempeña como juez noveno de primera instancia del Área Metropolitana de Caracas, en funciones de juicios penales.

Yosser Gavidia Flores, nacido en 1988, es el segundo hijo de Cilia Flores con su primer esposo, Walter Gavidia Rodríguez. Estudió Derecho en la Universidad Santa María, en Caracas.

Yoswal Gavidia Flores, nacido en 1990, es el menor. Estudió Comunicación Social, también en la Universidad Santa María.

Señalamientos y bajo perfil

Dos de los hijastros han sido señalados en distintos momentos por presuntos casos de corrupción, gastos lujosos desproporcionados y supuestos vínculos con el narcotráfico, aunque ninguno ha sido condenado judicialmente. El tercero ha optado por mantener un perfil más bajo y alejado de los medios.