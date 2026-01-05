Maduro ya compareció ante juez en Nueva York y lo que declaró le da la vuelta al mundo

El derrocado mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes ante una corte en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico presentados por la justicia de Estados Unidos.

El depuesto líder de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York. (GIORGIO VIERA/AFP)

Durante la audiencia, que tuvo lugar apenas dos días después de su captura en Caracas, el político de 63 años sostuvo ante el juez que mantiene su investidura como presidente del país sudamericano. La acusación formal también incluye a su esposa, Cilia Flores, señalada por presunto tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense.

La detención se produjo el pasado sábado mediante una incursión militar de gran escala que involucró bombardeos y comandos terrestres en la capital venezolana.

Además del matrimonio, el acta de inculpación menciona a otros altos jerarcas del chavismo, entre ellos a Diosdado Cabello y al hijo del mandatario, conocido como “Nicolasito”. Mientras el proceso judicial avanza en el exterior, el conflicto interno en el país ha dejado un saldo de víctimas que organizaciones médicas estiman en decenas de fallecidos.

Nuevo panorama político y el papel de Delcy Rodríguez

En Caracas, la Asamblea Nacional ha manifestado su respaldo al líder depuesto, aunque al mismo tiempo la fuerza armada reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina del país. La nueva líder, quien anteriormente ocupó la vicepresidencia bajo el mando de Nicolás Maduro, ha expresado su disposición para establecer una agenda de cooperación con la administración de Washington. Rodríguez enfatizó la necesidad de mantener una relación de respeto mutuo orientada al desarrollo compartido entre ambas naciones.

Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos se encuentra actualmente a cargo de la situación en Venezuela. El mandatario norteamericano indicó que la prioridad es estabilizar lo que calificó como un “país fallido” antes de convocar a nuevos procesos electorales. Asimismo, la administración estadounidense ha mostrado interés en abrir el acceso a las vastas reservas de petróleo venezolanas, consideradas las más grandes del planeta, para la inversión extranjera.

Reacciones internacionales y crisis humanitaria

La captura de Nicolás Maduro ha provocado diversas posturas en el ámbito global. Mientras que la Unión Europea insiste en que cualquier transición democrática en Venezuela debe incluir a figuras de la oposición como María Corina Machado, otros líderes exiliados consideran este suceso como un paso relevante para la normalización del país. No obstante, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado desde Nueva York para que se respeten los principios de soberanía nacional e independencia política durante este proceso.

Nicolás Maduro enfrentó su primer día de comparecencia en un juzgado en Nueva York este lunes 5 de enero. (-/AFP)

El impacto humano de la intervención militar sigue siendo motivo de preocupación, con reportes que indican la muerte de al menos 32 ciudadanos cubanos pertenecientes al anillo de seguridad del exmandatario. A pesar de la presión internacional y la detención de sus principales líderes, el sector leal al chavismo en el Parlamento confía en un eventual retorno de sus figuras políticas, manteniendo una postura de resistencia frente al cambio de gobierno bajo la tutela de la justicia de Estados Unidos.

