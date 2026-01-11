China intensifica campaña contra iglesias no oficiales con retiros de cruces y arrestos

Una iglesia del este de China fue cubierta con andamios y su cruz fue retirada, constataron este viernes periodistas de la AFP, mientras reportes hablan de la detención de numerosos feligreses como parte de una creciente represión contra los cultos cristianos no oficiales.

La iglesia de Yayang, ubicada en la zona cercana a la ciudad de Wenzhou en la provincia de Zhejiang, es uno de los centros religiosos no registrados de China que surgieron como alternativa a los regulados y aprobados por Pekín.

El Partido Comunista chino, actualmente en el poder, siempre ha mirado con recelo a las religiones organizadas y, bajo el mandato del presidente Xi Jinping, ha endurecido el control sobre los grupos no oficiales.

China religión (AFP/AFP)

Los acontecimientos de Wenzhou se producen la misma semana en la que una iglesia clandestina de la ciudad suroccidental de Chengdú denunció la detención de varios de sus principales líderes.

“A medida que Pekín refuerza su control ideológico, las iglesias no oficiales son consideradas ‘desobedientes’ a la ideología del Partido Comunista y, por lo tanto, pagan un alto precio”, afirmó Yalkun Uluyol, investigador de Human Rights Watch en China.

Grupos de derechos religiosos extranjeros aseguraron que la represión contra la iglesia protestante de la localidad de Yayang comenzó a mediados de diciembre, con la detención inicial de unos 100 miembros, de los cuales dos docenas siguen bajo custodia.

La AFP no ha podido verificar esas cifras, pero dos residentes de la pequeña localidad confirmaron la captura de personas en diciembre, aunque no pudieron dar más detalles.

Una cristiana local dijo que creía que la policía se había llevado a unos 30 feligreses.

La AFP vio carteles en las paredes y farolas, con fecha del 13 de diciembre, en los que se pedía la ayuda de la población para capturar a dos destacados miembros de la iglesia, con sus fotos policiales incluidas.

Los avisos decían que los dos hombres forman parte de una “banda criminal” y “están involucrados en el delito de provocar disturbios”.

La AFP también pudo localizar el lugar donde se grabó un video publicado a mediados de diciembre, en el que se veía a policías vestidos de negro caminando en formación hacia la iglesia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino y las autoridades locales no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La cruz desapareció

La importante población cristiana de Wenzhou era tradicionalmente considerada rica e influyente.

Antes de que Xi llegara al poder, podían construir sus propios templos, “incluso compitiendo con las iglesias autorizadas por el gobierno”, dijo Bob Fu, fundador del grupo de derechos humanos ChinaAid, con sede en Estados Unidos.

A principios de esta semana, Fu publicó imágenes que mostraban andamios alrededor de la iglesia de Yayang, incluida una gran cruz roja en la parte superior de su cúpula principal.

Aunque China es oficialmente ateo y el ateísmo no religioso es mayoritario (93%) se permiten varias religiones. AFP (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

ChinaAid afirmó que los residentes describieron cómo las calles que rodean el templo fueron bloqueadas, con una fuerte presencia policial.

Cuando la AFP visitó el lugar el viernes, la iglesia estaba completamente cubierta por un revestimiento de andamios y malla azul, pero los reporteros pudieron distinguir claramente la silueta de la cúpula principal, ahora sin la cruz.

Cuando los periodistas preguntaron a uno de los doce guardias que bloqueaban el acceso al edificio qué estaba pasando, estos se negaron a hacer comentarios y les dijeron que se marcharan.

A pesar de que la seguridad era escasa, en un momento dado, 12 agentes antidisturbios marcharon brevemente por una calle cercana a la iglesia.

Dos vecinos dijeron por separado a la AFP que les habían dicho que estaba prohibido filmar los andamios y que una mujer había sido “llevada” por hacerlo.

En gran parte de Yayang, los residentes parecían seguir con sus actividades normales, y en muchos edificios se veían carteles con cruces.

Las iglesias y los grupos de derechos humanos afirman que la campaña contra las iglesias clandestinas se intensificó el año pasado. AFP (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

Sin embargo, cerca del templo, muchos negocios y residencias con cruces estaban cerrados.

Aumento de medidas represivas

Las iglesias y los grupos de derechos humanos afirman que la campaña contra las iglesias clandestinas se intensificó el año pasado.

Según Human Rights Watch, a mediados de 2025, alrededor de una docena de personas afiliadas a la iglesia Linfen Golden Lampstand, en la provincia septentrional de Shanxi, fueron condenadas por fraude.

El ejército chino es uno de los más numerosos del mundo. AFP

En octubre, Estados Unidos condenó la detención de casi 30 líderes de la iglesia no registrada Zion Church en siete ciudades, entre ellas Pekín, Shanghái y Zhejiang.

La iglesia Early Rain Covenant Church de Chengdú afirmó esta semana en su canal de Telegram que nueve de sus miembros, entre ellos altos dirigentes, fueron capturados en una “operación coordinada”, y que otros dos estaban en paradero desconocido.

Según la iglesia, cinco de ellos ya han sido puestos en libertad.

La AFP se puso en contacto con ese culto, pero no obtuvo respuesta.