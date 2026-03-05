Internacionales

Cinco alimentos que ayudan a fortalecer los huesos después de los 50 años

Especialistas señalan que una alimentación rica en calcio, vitamina D y minerales puede ayudar a mantener la salud ósea con el paso de los años

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Hillary Chinchilla Marín

A partir de los 50 años, la densidad ósea comienza a disminuir de manera progresiva, un proceso natural asociado al envejecimiento que puede aumentar el riesgo de fracturas y enfermedades como la osteoporosis.

Sin embargo, especialistas indican que una alimentación adecuada combinada con actividad física puede ayudar a ralentizar este deterioro. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, una dieta rica en calcio, vitamina D, proteínas y minerales podría incluso retrasar hasta 10 años la pérdida ósea severa.

Yogur griego: calcio y proteínas para la estructura ósea

El yogur griego natural es una importante fuente de calcio y proteínas. Un envase puede aportar cerca de 200 miligramos de calcio, aproximadamente el 20 % de la recomendación diaria.

Además, contiene más proteína que el yogur regular, nutriente que contribuye a formar la matriz de colágeno donde se depositan minerales esenciales para los huesos.

Col rizada o kale: calcio y vitamina K

La col rizada, también conocida como kale, destaca por su alto contenido de calcio biodisponible, lo que significa que el cuerpo puede absorberlo con facilidad.

También aporta vitamina K, nutriente relacionado con los procesos de formación y mantenimiento del tejido óseo.

Sardinas enlatadas: calcio y vitamina D

Las sardinas enlatadas son consideradas uno de los alimentos más completos para la salud ósea. Una porción de aproximadamente 100 gramos puede aportar más de 350 miligramos de calcio.

Además, contienen vitamina D, clave para ayudar al organismo a absorber correctamente el calcio.

Almendras: minerales esenciales

Las almendras aportan calcio, fósforo y magnesio, minerales fundamentales en la formación y mantenimiento de los huesos.

Diversos estudios indican que el magnesio puede ayudar a mejorar la densidad mineral ósea, especialmente en mujeres después de la menopausia.

Yema de huevo: vitamina D para absorber el calcio

La yema de huevo contiene vitamina D, nutriente esencial para que el cuerpo pueda absorber el calcio de manera adecuada.

Instituciones médicas señalan que eliminar la yema reduce significativamente el aporte de este nutriente, importante para la salud ósea.

Especialistas recomiendan combinar estos alimentos con ejercicio regular y exposición moderada al sol, factores que también contribuyen al fortalecimiento de los huesos.

Una dieta equilibrada puede ayudar a mantener la salud ósea después de los 50 años. (Canva/Canva)

Nota realizada con ayuda de IA

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

