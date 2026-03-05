Cinco alimentos que ayudan a fortalecer los huesos después de los 50 años

A partir de los 50 años, la densidad ósea comienza a disminuir de manera progresiva, un proceso natural asociado al envejecimiento que puede aumentar el riesgo de fracturas y enfermedades como la osteoporosis.

Sin embargo, especialistas indican que una alimentación adecuada combinada con actividad física puede ayudar a ralentizar este deterioro. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, una dieta rica en calcio, vitamina D, proteínas y minerales podría incluso retrasar hasta 10 años la pérdida ósea severa.

Yogur griego: calcio y proteínas para la estructura ósea

Yogur griego y avena ofrecen proteínas, fibra y probióticos que mejoran la digestión y controlan el apetito desde el desayuno. (Canva/Canva)

El yogur griego natural es una importante fuente de calcio y proteínas. Un envase puede aportar cerca de 200 miligramos de calcio, aproximadamente el 20 % de la recomendación diaria.

Además, contiene más proteína que el yogur regular, nutriente que contribuye a formar la matriz de colágeno donde se depositan minerales esenciales para los huesos.

Col rizada o kale: calcio y vitamina K

La col rizada, también conocida como kale, destaca por su alto contenido de calcio biodisponible, lo que significa que el cuerpo puede absorberlo con facilidad.

LEA MÁS: Esta es la nueva y útil función del EDUS, conozca cómo se usa

También aporta vitamina K, nutriente relacionado con los procesos de formación y mantenimiento del tejido óseo.

Sardinas enlatadas: calcio y vitamina D

Las sardinas enlatadas son consideradas uno de los alimentos más completos para la salud ósea. Una porción de aproximadamente 100 gramos puede aportar más de 350 miligramos de calcio.

Además, contienen vitamina D, clave para ayudar al organismo a absorber correctamente el calcio.

Almendras: minerales esenciales

Cinco alimentos que ayudan a fortalecer los huesos después de los 50, según especialistas

Las almendras aportan calcio, fósforo y magnesio, minerales fundamentales en la formación y mantenimiento de los huesos.

Diversos estudios indican que el magnesio puede ayudar a mejorar la densidad mineral ósea, especialmente en mujeres después de la menopausia.

Yema de huevo: vitamina D para absorber el calcio

La yema de huevo contiene vitamina D, nutriente esencial para que el cuerpo pueda absorber el calcio de manera adecuada.

Instituciones médicas señalan que eliminar la yema reduce significativamente el aporte de este nutriente, importante para la salud ósea.

Especialistas recomiendan combinar estos alimentos con ejercicio regular y exposición moderada al sol, factores que también contribuyen al fortalecimiento de los huesos.

Una dieta equilibrada puede ayudar a mantener la salud ósea después de los 50 años. (Canva/Canva)

Nota realizada con ayuda de IA