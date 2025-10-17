Coca-Cola bajará el azúcar en sus refrescos tras histórico acuerdo con importante país de Latinoamérica

El gigante de las bebidas reducirá 30% el azúcar en México, según AFP. (JEFF SCHEAR/Getty Images via AFP)

La compañía Coca-Cola anunció que reducirá 30% el nivel de azúcar en sus refrescos destinados al mercado mexicano, tras un acuerdo con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, informó la AFP. Esta medida busca fomentar el consumo responsable y disminuir los riesgos de salud asociados a bebidas azucaradas.

Un compromiso con la salud pública

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que la empresa, líder en el mercado de bebidas en México, asumió este compromiso como parte de las negociaciones para ajustar el nuevo impuesto aplicado a refrescos y productos sin calorías. La reducción impactará a más del 70% del volumen que la marca comercializa en el país, considerado el mayor consumidor per cápita de refrescos en el mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el acuerdo con Coca-Cola para impulsar bebidas con menos azúcar. (YURI CORTEZ/AFP)

Acuerdo fiscal y nuevos precios

El convenio surgió luego de que el gobierno propusiera un nuevo impuesto a bebidas “light” y sin calorías, además del aumento al gravamen de refrescos azucarados. Tras el diálogo, el impuesto a las bebidas con azúcar se mantuvo, pero el de las versiones sin calorías se redujo a 1,50 pesos mexicanos (0,08 dólares) por litro.

Más opciones sin azúcar y cambios en la publicidad

Además de la reducción de azúcar, Coca-Cola se comprometió a abaratar los precios de sus variantes sin calorías y a eliminar la publicidad dirigida a niños y adolescentes. También dejará de promover su presentación de tres litros, una de las más populares, para impulsar el consumo de porciones más pequeñas.

Coca-Cola busca promover versiones sin calorías y eliminar publicidad dirigida a menores. (JARED SISKIN/Getty Images via AFP)

Un paso hacia un consumo más responsable

La presidenta Sheinbaum subrayó que el objetivo del impuesto no es recaudar más fondos, sino reducir el consumo de bebidas azucaradas que contribuyen a enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. Este acuerdo con Coca-Cola representa un avance en la política de salud pública mexicana y podría servir como referencia para otros países de Centroamérica, donde el consumo de refrescos también es elevado.

El compromiso forma parte de una estrategia de salud pública y ajuste fiscal en México. (JEFF SCHEAR/Getty Images via AFP)

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial. La información fue tomada de AFP y revisada por un editor para asegurar su precisión.