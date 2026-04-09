Colombiano le contestó con todo a influencer que se hizo viral por “criticar” a Costa Rica

Un colombiano le respondió con todo a la influencer Valen Estela, luego de que su video sobre los precios en Costa Rica se hiciera viral y generara críticas en redes sociales.

En el clip, la creadora aseguró: “Lo que menos me esperaba son los precios… mercado de desayuno de 12 huevos, tres frutas y un queso 40 dólares”, y añadió: “Promedio de las comidas 40 dólares por persona, en verdad es carísimo”.

La polémica creció cuando afirmó: “Es una gastadera de plata grave teniendo en cuenta que es un país igual de pobre que Colombia o más”.

Yossi el Vlog le respondió con un video que se hizo viral. (Captura/Captura)

La respuesta fue directa

El también colombiano “Yossi el Vlog” le contestó sin filtro:“Parcera vea, primero uno no viene de un país a otro a criticar… uno antes de viajar tiene que investigar costumbres, cultura y economía”.

Y agregó que no todo se trata de dinero y hasta le mostró con datos que ella se equivocó cuando aseguró que Tiquicia es más pobre que Colombia.

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“Sí, Costa Rica es un país caro, pero se vive tranquilo… el nivel de pobreza en Costa Rica es mucho más bajo que el de Colombia, no podés hacer esa comparación”.

Ella respondió tras la viralización

Lejos de quedarse callada, Estela publicó otro video para aclarar:“Pensaron que estaba diciendo que no valía la pena… solo dije que me sorprendí”.

Además, explicó que su experiencia fue en Santa Teresa y que está recibiendo muchos comentarios negativos por la interpretación de sus palabras.

El intercambio se volvió viral y abrió debate sobre el costo de vida en Costa Rica.