¿Compra en Temu? Plataforma recibió multa millonaria por productos inseguros que ponen en riesgo a miles de bebés

La plataforma china de compras en línea Temu recibió una multa histórica de 200 millones de euros por parte de la Comisión Europea, luego de que autoridades detectaran fallas en los controles de seguridad y riesgos asociados a productos ilegales o peligrosos vendidos dentro de la aplicación.

La decisión enciende las alertas entre miles de consumidores en Costa Rica y América Latina que utilizan diariamente la plataforma para adquirir artículos a bajo costo, especialmente tecnología, juguetes y accesorios para el hogar.

Según informó la Comisión Europea, Temu incumplió la Ley de Servicios Digitales (DSA) al no identificar ni evaluar correctamente los riesgos que enfrentan los usuarios al comprar productos dentro de su sistema.

Detectaron cargadores peligrosos y juguetes inseguros

Europa multó a Temu tras detectar productos peligrosos dentro de su plataforma. (Captura e/Captura de video)

Según Infobae, la investigación incluyó inspecciones externas sin previo aviso y reveló que “un porcentaje muy elevado” de los cargadores vendidos en la plataforma no pasó pruebas básicas de seguridad, lo que podría provocar quemaduras o accidentes eléctricos.

Además, autoridades europeas señalaron que varios juguetes para bebés presentaban riesgos considerados de gravedad media y alta, debido a sustancias químicas prohibidas o piezas pequeñas que podrían causar asfixia.

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La Comisión también cuestionó el funcionamiento de los algoritmos de recomendación de Temu, ya que podrían amplificar la difusión de productos ilegales o inseguros entre consumidores.

Usuarios en Costa Rica siguen utilizando la plataforma

En Costa Rica, Temu ganó popularidad durante los últimos años gracias a sus precios bajos y promociones agresivas. Sin embargo, la sanción europea vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre la calidad y seguridad de algunos artículos vendidos en marketplaces internacionales.

Se recomiendan a los compradores revisar cuidadosamente las valoraciones de vendedores, evitar adquirir productos eléctricos sin certificaciones y verificar las políticas de devolución antes de realizar compras.

Temu dispone de tres meses para pagar la multa y puede apelar la decisión ante la justicia europea. La empresa calificó la sanción como “desproporcionada” y aseguró que ha reforzado sus controles internos y medidas de protección al consumidor.

La Comisión Europea mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con los sistemas de recomendación y acceso a datos dentro de la plataforma.