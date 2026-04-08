Conozca el barrio en Europa donde el alquiler cuesta menos de mil colones al año

Parece sacado de un cuento: calles angosticas, casitas sencillas y una paz que ya casi no se ve en ningún lado. Pero no es fantasía, es real.

Se trata de Fuggerei, un barrio ubicado en la ciudad de Augsburgo, en Alemania, donde vivir cuesta apenas €0,88 al año. Sí, leyó bien… ¡menos de un euro por año! Es decir, menos de mil colones.

Fuggerei, un barrio ubicado en la ciudad de Augsburgo, en Alemania (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)

Este lugar no es nuevo ni una ocurrencia reciente. Fue fundado en 1521, en plena época de grandes cambios en el mundo, y nació con una misión clara: ayudar a personas en situación económica difícil.

Un alquiler que no sube desde hace siglos

Lo más increíble es que el precio prácticamente no ha cambiado en más de 500 años.

En aquel entonces, los vecinos pagaban un florín renano anual, que hoy equivale a esos €0,88. Y así se ha mantenido hasta el día de hoy, algo que rompe totalmente con la realidad actual, donde los alquileres no paran de subir.

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El proyecto fue idea de Jakob Fugger, un comerciante y banquero conocido como “el rico”, quien quiso dejar un legado ayudando a quienes más lo necesitaban.

Gracias a una fundación financiada por su familia, el barrio se ha mantenido funcionando durante siglos.

Pero no cualquiera puede vivir ahí

Aunque suena como el sueño de muchos, no es tan fácil pegar casa en este lugar.

Fuggerei, un barrio ubicado en la ciudad de Augsburgo, en Alemania (La Nación / Argentina / GDA/La Nación)

Para poder vivir en Fuggerei hay que cumplir con varios requisitos:

Ser católico

Haber vivido en Augsburgo al menos dos años

Demostrar que se necesita ayuda económica y no tener deudas

Además, los vecinos deben rezar todos los días un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo por la familia Fugger.

Así es la vida dentro del barrio

Actualmente, unas 150 personas viven en 67 casas. Aunque por fuera conservan su estilo antiguo, por dentro tienen comodidades modernas como electricidad, calefacción y baños remodelados.

Las casas miden entre 45 y 65 metros cuadrados e incluyen cocina, sala y dormitorio. Algunas hasta tienen su propio jardincito.

Eso sí, la convivencia tiene reglas claras: las puertas del barrio se cierran a las 10 de la noche y el que llega tarde tiene que pagar multa.

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Un lugar con historia… y turistas

El barrio se ha vuelto toda una atracción turística y recibe cerca de 200 mil visitantes al año (Shutterstock/Shutterstock)

Fuggerei también ha pasado momentos duros. Durante la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado y gran parte quedó destruido, pero luego lo reconstruyeron respetando su diseño original.

Hoy, incluso, una de las casas funciona como museo para mostrar cómo se vivía hace siglos.

El barrio se ha vuelto toda una atracción turística y recibe cerca de 200 mil visitantes al año, quienes pagan entrada para conocer este curioso lugar donde el tiempo —y el alquiler— parecen haberse detenido.