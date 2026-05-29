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Costa Rica se volvió tendencia por las vacaciones de dos polémicos políticos estadounidenses

Las publicaciones de Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie durante unas vacaciones en Costa Rica generaron revuelo político y miles de reacciones en redes sociales.

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Por Hillary Chinchilla Marín

Costa Rica volvió a colocarse en el centro de la conversación internacional luego de que los polémicos políticos estadounidenses Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie compartieran imágenes de sus vacaciones en playas costarricenses.

Las fotografías y videos publicados en redes sociales rápidamente se viralizaron en Estados Unidos, donde ambos políticos son figuras altamente mediáticas por sus constantes enfrentamientos dentro del Partido Republicano y sus diferencias públicas con sectores cercanos al presidente Donald Trump.

Las playas costarricenses fueron escenario del viaje de dos polémicos políticos estadounidenses.
Las playas costarricenses fueron escenario del viaje de dos polémicos políticos estadounidenses. (Nathan Howard (REUTERS)/Nathan Howard (REUTERS))

Según publicaciones realizadas por ambos, Greene y Massie viajaron junto a sus parejas para disfrutar de varios días de descanso en el Pacífico costarricense, donde compartieron momentos de pesca, paseos en bote y reuniones privadas.

Las publicaciones generaron polémica en redes

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Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie compartieron imágenes de sus vacaciones en Costa Rica. (DREW ANGERER/AFP)

El viaje tomó fuerza mediática luego de que Thomas Massie publicara videos pescando junto a Greene y bromeara sobre temas políticos relacionados con Estados Unidos. Las imágenes fueron replicadas por medios internacionales y cuentas vinculadas al movimiento conservador MAGA.

Marjorie Taylor Greene es una de las figuras más controversiales de la política estadounidense y durante años fue considerada una fuerte aliada de Donald Trump. Thomas Massie, por su parte, se caracteriza por mantener posiciones libertarias y por enfrentarse frecuentemente a decisiones del liderazgo republicano.

Usuarios en redes sociales reaccionaron tanto al viaje como a la cercanía política entre ambos, especialmente después de recientes tensiones internas dentro del Partido Republicano.

Costa Rica vuelve a captar atención internacional

No es la primera vez que Costa Rica aparece en titulares internacionales por visitas de figuras políticas o celebridades extranjeras. Las playas, el turismo de lujo y la privacidad que ofrece el país suelen atraer a personalidades de alto perfil.

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En esta ocasión, el viaje llamó la atención porque ocurre en medio de un clima político tenso en Estados Unidos y porque ambos políticos enfrentan fuertes críticas dentro de su propio partido.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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