Costa Rica se volvió tendencia por las vacaciones de dos polémicos políticos estadounidenses

Costa Rica volvió a colocarse en el centro de la conversación internacional luego de que los polémicos políticos estadounidenses Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie compartieran imágenes de sus vacaciones en playas costarricenses.

Las fotografías y videos publicados en redes sociales rápidamente se viralizaron en Estados Unidos, donde ambos políticos son figuras altamente mediáticas por sus constantes enfrentamientos dentro del Partido Republicano y sus diferencias públicas con sectores cercanos al presidente Donald Trump.

Las playas costarricenses fueron escenario del viaje de dos polémicos políticos estadounidenses. (Nathan Howard (REUTERS)/Nathan Howard (REUTERS))

Según publicaciones realizadas por ambos, Greene y Massie viajaron junto a sus parejas para disfrutar de varios días de descanso en el Pacífico costarricense, donde compartieron momentos de pesca, paseos en bote y reuniones privadas.

Las publicaciones generaron polémica en redes

Marjorie Taylor Greene y Thomas Massie compartieron imágenes de sus vacaciones en Costa Rica. (DREW ANGERER/AFP)

El viaje tomó fuerza mediática luego de que Thomas Massie publicara videos pescando junto a Greene y bromeara sobre temas políticos relacionados con Estados Unidos. Las imágenes fueron replicadas por medios internacionales y cuentas vinculadas al movimiento conservador MAGA.

Marjorie Taylor Greene es una de las figuras más controversiales de la política estadounidense y durante años fue considerada una fuerte aliada de Donald Trump. Thomas Massie, por su parte, se caracteriza por mantener posiciones libertarias y por enfrentarse frecuentemente a decisiones del liderazgo republicano.

Usuarios en redes sociales reaccionaron tanto al viaje como a la cercanía política entre ambos, especialmente después de recientes tensiones internas dentro del Partido Republicano.

Costa Rica vuelve a captar atención internacional

No es la primera vez que Costa Rica aparece en titulares internacionales por visitas de figuras políticas o celebridades extranjeras. Las playas, el turismo de lujo y la privacidad que ofrece el país suelen atraer a personalidades de alto perfil.

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En esta ocasión, el viaje llamó la atención porque ocurre en medio de un clima político tenso en Estados Unidos y porque ambos políticos enfrentan fuertes críticas dentro de su propio partido.

America First Pacific Summit Retreat pic.twitter.com/myUbSopgMj — Thomas Massie (@RepThomasMassie) May 28, 2026