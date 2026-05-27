Reconocido surfista brasileño lucha por su vida tras ser atravesado en el corazón por un pez en Costa Rica

Lo que comenzó como un día normal de surf en las olas de Playa Pavones, en el sur de Costa Rica, terminó convirtiéndose en una pesadilla para el brasileño Fabiano Duarte Costa, quien lucha por su vida luego de ser atravesado en el pecho por un pez mientras estaba en el mar.

El deportista de 42 años permanece internado en cuidados intensivos tras sufrir una grave herida que incluso alcanzó su corazón.

El pez emergió a gran velocidad

Fabiano Duarte Costa permanece internado tras sufrir grave accidente en Costa Rica. (Instagram/Instagram)

Según detalló la familia del surfista a medios como O Tempo, TN y La 100, el animal salió repentinamente del agua y lo impactó directamente con su pico afilado mientras disfrutaba de una sesión de surf.

La lesión provocó momentos de desesperación entre las personas que estaban en la playa.

“Fabiano fue a surfear y todo se puso patas arriba: un pez aguja le atravesó el corazón”, contó su esposa, Priscila Carlesso, según recogió O Tempo.

De acuerdo con la familia, la rápida reacción de un médico que casualmente se encontraba en la playa terminó siendo clave para salvarle la vida.

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El profesional le brindó primeros auxilios sobre la arena mientras llegaban los equipos de emergencia.

Fue trasladado en helicóptero a San José

El surfista brasileño fue atacado mientras disfrutaba de Playa Pavones. (JOHN DURAN/John Durán)

Según su esposa, tras ser estabilizado, el surfista brasileño fue trasladado en helicóptero hasta San José, donde fue sometido a una compleja cirugía cardíaca debido a las heridas internas provocadas por el impacto.

Actualmente, permanece internado en una unidad de cuidados intensivos.

Según información divulgada por O Tempo, el estado del deportista es grave, aunque estable, y los médicos mantienen optimismo sobre su recuperación.

Fabiano Duarte Costa es ampliamente conocido en el sur de Brasil por su relación con el mar y el deporte.

Es profesor de educación física e instructor de piragüismo hawaiano, además de ser una figura muy querida dentro de la comunidad deportiva de Itajaí.

Ahora su familia inició una campaña solidaria para recaudar dinero que permita cubrir gastos médicos y eventualmente trasladarlo de regreso a Brasil cuando reciba el alta.

Hasta este lunes, la colecta ya acumulaba cerca de 48.000 reales brasileños. (4,3 millones de colones).

El caso recordó otro hecho similar ocurrido en Indonesia hace dos años, cuando la surfista Giulia Manfrini murió tras ser atacada por un pez de la misma especie mientras surfeaba.