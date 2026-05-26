Pareja asesinada en Guápiles llevaba un día de vivir en casa donde los mataron frente a su bebé de un año y 7 meses

Naidelyn Leonard, de 19 años, y Antony Madrigal, de 18, apenas comenzaban una nueva etapa de sus vidas cuando todo terminó en tragedia dentro de una vivienda en barrio Las Palmas de Guápiles.

La joven pareja tenía solo un día de haberse mudado a la casa donde fueron asesinados a balazos la noche de este lunes 25 de mayo.

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Familia los vio por última vez el domingo

Así lo confirmó Marisel Fernández, abuela materna de Antony, quien recordó que la última vez que compartieron con ellos fue apenas un día antes del violento ataque.

La mujer aseguró que vio por última vez a sus familiares el domingo 24 de mayo, sin imaginar que horas después recibirían la devastadora noticia del doble homicidio.

“Eran dos chiquillos buenos”, dijo la abuela, quien señaló que el domingo los ayudaron a pasarse de casa.

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Familia vio por última vez a la joven pareja apenas un día antes de la tragedia. Foto: Rafael Pacheco Granados, ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una bebé sobrevivió al ataque

El caso ha generado profunda conmoción en Guápiles, especialmente porque dentro de la vivienda quedó una bebé de apenas 1 año y 7 meses, quien sobrevivió al ataque armado.

Las autoridades judiciales confirmaron que la menor estaba en buenas condiciones de salud cuando fue encontrada.

Investigación sigue en desarrollo

Tras el doble homicidio, agentes del OIJ decomisaron dentro de la casa una importante cantidad de droga y un arma de fuego, hallazgos que ahora forman parte de la investigación.

De manera preliminar, las autoridades manejan la posibilidad de que el caso esté relacionado con un ajuste de cuentas; sin embargo, continúan las diligencias para esclarecer lo sucedido.