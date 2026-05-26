Horror de doble asesinato frente a niña en Guápiles permitió descubrir algo peligroso en la vivienda

La vivienda en la que asesinaron a una pareja en barrio Las Palmas de Guápiles ocultaba algo muy peligroso que ahora está en manos de los agentes judiciales y podría ser clave para entender lo ocurrido.

Así lo confirmó Michael Soto, director del OIJ, luego de que investigadores ingresaran a la casa tras recibir la alerta del doble homicidio sucedido la noche de este lunes 25 de mayo.

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Una niña de apenas 2 años sobrevivió al violento doble homicidio ocurrido en Guápiles, pero eso no fue lo único que impactó a los investigadores. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Hallazgo dentro de la vivienda

“Dentro de la vivienda se encontró una cantidad de droga importante, se localizó un arma de fuego que podría pertenecer a una de las personas fallecidas”, explicó Soto.

El jerarca señaló que estos hallazgos forman parte de las primeras diligencias realizadas por las autoridades en la escena del crimen.

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De manera preliminar, se maneja la hipótesis de que el caso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas; sin embargo, recalcaron que la investigación apenas se inicia.

Una niña estaba dentro de la casa

Otro detalle que impactó a los investigadores es que dentro de la vivienda se encontraba una niña de apenas dos años, quien en apariencia sería hija de las víctimas.

“Dichosamente, la menor está en buenas condiciones de salud y estamos en el proceso justamente de investigación”, agregó Soto.

El doble homicidio ha generado consternación en la comunidad y mantiene a las autoridades trabajando para esclarecer quiénes fueron los responsables y qué motivó el ataque.

Las identidades de las víctimas no han trascendido.