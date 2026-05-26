Sucesos

Lo que vecinos encontraron dentro de un cafetal tras escuchar disparos estremeció a Tucurrique

Vecinos escucharon múltiples disparos antes del hallazgo en Tucurrique

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Por Alejandra Morales

Una noche marcada por el miedo y la incertidumbre vivieron varios vecinos de Tucurrique de Jiménez, en Cartago, luego de escuchar una ráfaga de disparos y descubrir poco después el cuerpo sin vida de un joven.

La víctima fue identificada con el apellido Irola, de 20 años.

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Lo encontraron dentro de un cafetal

El hallazgo ocurrió cerca de las 9:20 p. m. de este lunes 25 de mayo, cuando lugareños alertaron a las autoridades tras escuchar varios balazos en la zona.

Vecinos escucharon múltiples disparos antes del hallazgo en Tucurrique. Foto: Ilustrativo

Poco después, el joven fue encontrado sin vida dentro de un cafetal.

De acuerdo con la información preliminar, Irola presentaba múltiples impactos de bala.

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Vecinos vieron motocicleta salir de la zona

Algunos vecinos también habrían observado una motocicleta con dos ocupantes salir del lugar poco después de escucharse las detonaciones.

Ahora el caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes trabajan para esclarecer qué ocurrió y dar con los responsables del homicidio.

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homicidio en Tucurrique de Jiménez, en CartagoIrola
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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