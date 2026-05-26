Sucesos

Hombre muere tras ataque a balazos en Tucurrique de Jiménez en Cartago

Un hombre adulto fue declarado sin signos vitales tras un ataque con arma de fuego en Tucurrique de Jiménez, Cartago

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Por Silvia Coto

Un hombre falleció la noche del lunes tras resultar herido en un ataque a balazos en Tucurrique, en Jiménez de Cartago.

El incidente se registró cuando se alertó sobre una persona herida en la calle.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Un hombre fue asesinado Cartago

Según el reporte de emergencia, el hombre presentaba impactos de bala en la cabeza y el tórax, y fue atendido en el sitio; sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el lugar de los hechos.

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Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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