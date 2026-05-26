Hombre muere tras ataque a balazos en Tucurrique de Jiménez en Cartago

Un hombre falleció la noche del lunes tras resultar herido en un ataque a balazos en Tucurrique, en Jiménez de Cartago.

El incidente se registró cuando se alertó sobre una persona herida en la calle.

Un hombre fue asesinado Cartago

Según el reporte de emergencia, el hombre presentaba impactos de bala en la cabeza y el tórax, y fue atendido en el sitio; sin embargo, fue declarado sin signos vitales en el lugar de los hechos.

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Las autoridades judiciales se encargaron del levantamiento del cuerpo.