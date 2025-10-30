Crucero olvida a turista en remota isla de Australia y el desenlace fue desgarrador

La turista británica Suzanne Rees, de 80 años, falleció en una isla remota de Australia después de ser olvidada por el crucero en el que viajaba. El caso ha generado conmoción y fuertes críticas hacia la empresa responsable por la falta de protocolos de seguridad.

La turista británica fue hallada sin vida en la Isla Lizard, una zona cercana a la Gran Barrera de Coral. (AFP y diseño La Teja/AFP y diseño La Teja)

Una excursión que terminó en tragedia

Rees participaba en una travesía de 60 días valorada en unos 80 mil dólares cuando se sintió mal durante una caminata en la Isla Lizard, cerca de la Gran Barrera de Coral. Según relató su hija, Katherine Rees, fue aconsejada a regresar sola al barco, pero el navío zarpó sin comprobar que todos los pasajeros estuvieran de vuelta.

“El barco partió sin realizar la contabilidad de pasajeros. En algún momento de esa secuencia, o poco después, mi madre murió, sola”, declaró Katherine al diario The Australian.

Horas sin darse cuenta de su ausencia

La desaparición de la mujer fue notada hasta las seis de la tarde del sábado, varias horas después de que el grupo regresara al crucero. Testigos contaron al Cairns Post que la tripulación solo verificó la presencia de los buzos y no del resto de los viajeros.

La navegante Traci Ayris, que se encontraba cerca, comentó: “Comentamos: ‘Nuestra, se fueron demasiado rápido’”.

Una búsqueda tardía y un hallazgo doloroso

La alarma se activó recién pasada la medianoche. Mientras la embarcación volvía a la Isla Lizard, siete tripulantes recorrieron los senderos con linternas y un helicóptero de rescate se unió a las labores. El cuerpo de la turista fue encontrado al amanecer en una zona llamada Telstra Rock, donde había sido vista por última vez.

Las autoridades investigan si una respuesta más rápida habría podido evitar la tragedia, ya que se sospecha que la mujer pudo haber caído desde un acantilado mientras intentaba regresar sola al punto de partida.

La empresa lamenta el hecho

El CEO de la compañía Coral Expeditions, Mark Fifield, expresó sus condolencias y aseguró que colaboran con las autoridades australianas.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos todo nuestro apoyo a la familia. Continuaremos cooperando con la Policía de Queensland y otras autoridades mientras el caso se investiga”, indicó.

La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima confirmó que fue notificada del incidente varias horas después del hecho, lo que ha levantado fuertes críticas por la evidente falta de cuidado y supervisión durante la excursión.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.