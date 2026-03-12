Internacionales

Cuenta regresiva para volver a la Luna: NASA prepara el lanzamiento de Artemis II

La misión ha debido ser postergada en varias ocasiones por problemas técnicos

Por AFP

La NASA anunció este jueves que está considerando lanzar desde el 1 de abril su misión Artemis 2, durante la cual los astronautas volarán alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

La misión ha debido ser postergada en varias ocasiones por problemas técnicos. El cohete, la tripulación y los ingenieros de la NASA están ahora “listos”, aseguró Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense.

La NASA anunció este jueves que está considerando lanzar desde el 1 de abril su misión Artemis 2. AFP (MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP)

“Estamos en camino para un lanzamiento el 1 de abril”, dijo Glaze durante una conferencia de prensa en la que advirtió que “aún queda trabajo” por hacer antes del despegue.

Artemis 2 será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde la finalización del programa estadounidense en 1972, que llevó a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar.

Participarán tres estadounidenses y un canadiense.

Durante este vuelo de prueba, la tripulación orbitará el satélite natural de la Tierra sin alunizar y probará el equipo como preparación para la siguiente misión, Artemis 3, que marcará el regreso de los estadounidenses a la superficie de la Luna, con el objetivo de establecer una presencia duradera.

Artemis 2 se desarrollará en el contexto de la competencia espacial entre Estados Unidos y China, dos potencias que aspiran a enviar humanos a la Luna y establecer una base allí en los próximos años.

