¡Cuidado con la refri! Hackers ponen la mira en los electrodomésticos de las casas

Tras el ciberataque que afectó a los sistemas de refrigeración de supermercados de varios países de Europa, los electrodomésticos de los hogares podrían convertirse en el próximo objetivo, advirtió el martes Juhan Lepassaar, director de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA).

Alertan que los electrodomésticos del hogar podrían ser el nuevo blanco de los hackers en Europa. (Shutterstock/Shutterstock)

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“La seguridad no debería ni debe quedar relegada a un segundo plano. Hoy fueron los refrigeradores, mañana podrían ser los ‘routers’ (dispositivos para redes informáticas), pasado mañana los electrodomésticos de los hogares, y así sucesivamente”, señaló a la AFP el funcionario.

Supermercados de al menos 12 países europeos fueron blanco de ciberataques en octubre y noviembre.

“Todos los incidentes pueden evitarse, pero la cuestión es si estamos dispuestos a invertir para lograrlo,” declaró Lepassaar. “La ciberseguridad no es barata.”

Fallo en refrigeradores de supermercados en Suecia obligó a botar comida; indagan posible jaqueo. (Photo by Fredrik SANDBERG / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT / SWEDEN OUT / SWEDEN OUT (FREDRIK SANDBERG/AFP)

También debe tenerse en cuenta desde la etapa de diseño de los productos conectados, hoy presentes en todas partes, incluso en nuestras cocinas y dormitorios, indicó.

En este contexto, la ciberseguridad es fundamental, explicó Lepassaar, quien presentó el martes el informe bienal de la agencia, con sede en Atenas.

“Cada servicio del que dependemos como ciudadanos y como seres humanos tiene una capa en la que interviene un elemento digital, un fragmento de código que, si no está protegido, puede ser pirateado”, afirmó.

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Uno de los peores escenarios sería la interrupción de servicios esenciales.

“La llegada de la policía, la intervención de los bomberos, el funcionamiento de los hospitales y el transporte que nos lleva del punto A al punto B son elementos de los que dependemos para que todo funcione correctamente, las 24 horas del día, los siete días de la semana... Y si dejan de funcionar, sufriremos las consecuencias de inmediato”, destacó.