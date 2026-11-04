Hackers atacan refrigeradores de supermercados en Europa y provocan pérdidas de alimentos

Un presunto ciberataque disparó las temperaturas de las cámaras frigoríficas de supermercados de al menos nueve países europeos, lo que llevó a la UE a advertir sobre un intento deliberado de interrumpir la cadena de suministro de alimentos del bloque.

Tiendas en Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia reportaron este lunes problemas de refrigeración que obligaron a algunos minoristas a desechar alimentos.

El incidente ocurrió tres semanas después de que un ciberataque afectara a las tiendas de abarrotes francesas y obligara a cientos de establecimientos a botar el inventario en mal estado.

Supermercado Intermarché en Issy-les-Moulineaux sufrió el primer ataqeu el pasado 12 de octubre. AFP (DIMITAR DILKOFF/AFP)

Nadie ha reivindicado ninguno de los dos ataques. El comisionado de Alimentación y Agricultura de la Unión Europea, Christophe Hansen, afirmó que el bloque se está tomando los incidentes “muy en serio”.

“Se trata de un intento deliberado de perturbar nuestra cadena de suministro alimentario y socavar la confianza de los consumidores, una advertencia que debemos tomarnos muy en serio”, señaló.

En Italia, al menos cuatro supermercados Coop en Sicilia y un establecimiento en la Toscana se vieron afectados, según informes de los medios y la agencia nacional de ciberseguridad.

El gobierno italiano tiene previsto celebrar este martes una reunión sobre ciberseguridad con los servicios de inteligencia.

LEA MÁS: Ataque cibernético en Boston Scientific ya afecta las operaciones laborales en Costa Rica

“El ataque ocurrió a las cuatro de la mañana”, explicó Giuseppe Spadaro, director del Grupo Radenza, que administra los supermercados de la marca Coop, a la agencia de noticias italiana ANSA.

El hackeo se dirigió contra “nuestro sistema de control remoto para las secciones de alimentos congelados” y ya se resolvió, agregó.

Bélgica fue uno de los países más afectados, con docenas de tiendas de varias cadenas de supermercados que reportaron fallas en los sistemas de refrigeración. Los fiscales federales abrieron una investigación.

“Es un ciberataque, no hay otra explicación”, dijo Mich Vergauwen, portavoz de Carrefour Bélgica, que informó de interrupciones en unas 15 de sus 700 tiendas.

Los ciberataques a los refrigeradores obligaron a muchos empleados a desechar alimentos en los supermercados. AFP (FREDRIK SANDBERG/AFP)

Ikea informó que su sede de Mons, en el suroeste del país, también sufrió un ciberataque que provocó un aumento de la temperatura en los congeladores.

El grupo industrial belga de refrigeración Sabcobel afirmó que había comenzado a proteger sus instalaciones tras el ataque del 12 de octubre en Francia, pero que algunos sistemas aún no se habían actualizado y se encontraban entre los afectados el lunes.

Las cadenas Delhaize, Colruyt e Intermarché también reportaron problemas de refrigeración en tiendas de Bélgica, mientras que cuatro del primer grupo en Luxemburgo se vieron afectadas.

En Irlanda, la cadena minorista Musgrave informó que 13 tiendas Supervalu se vieron afectadas por lo que describió como un incidente cibernético.