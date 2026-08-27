Ataque cibernético en Boston Scientific ya afecta las operaciones laborales en Costa Rica

La empresa anunció este miércoles 26 de agosto haberse visto afectada por un ataque cibernético global que ha obligado a frenar operaciones de forma parcial. (Shutterstock/Shutterstock)

Un ataque cibernético a la empresa transnacional Boston Scientific tiene severamente afectadas sus operaciones en Costa Rica desde inicios de semana.

Desde este martes, decenas de colaboradores se han visto perjudicados por un hackeo que obligó a la compañía a tomar medidas de emergencia.

Entre las principales decisiones preliminares estuvo enviar al personal a realizar trabajo remoto mientras se determinan los pasos a seguir para controlar la contingencia.

Según confirmaron fuentes cercanas a La Teja, la empresa envió un comunicado oficial a sus colaboradores para ratificar la existencia del ciberataque. Debido a este hackeo, las labores diarias se han visto afectadas de forma dramática, congelando parcialmente los flujos de trabajo de la firma en el país.

A raíz de esta afectación, algunos colaboradores se han desplazado a las distintas sedes de la empresa alrededor del país pese a no poder producir. Los colaboradores enfrentan problemas principalmente en el uso de internet y en los sistemas internos, en medio de reportes que señalan que el ataque también perjudicó el centro de distribución de la firma.

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Un grave ataque global

La afectación reportada a nivel país forma parte de una severa crisis operativa a nivel mundial que atraviese la empresa desde inicios de semana.

Según un reporte enviado por la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en ingles), la firma detectó un incidente de ciberseguridad el pasado martes 25 de agosto, el cual afectó de forma importante varios sistemas centrales de la operación, afectando a los colaboradores y sus labores diarias.

La empresa, encargada de procesar y despachar dispositivos médicos a nivel global, confirmó que el ataque afectó de forma considerable sus operaciones y negocios, sin embargo y pese a haber activado sus protocolos internos para restaurar sus operaciones lo antes posible, también afirmó que aún no hay una fecha estimada para el restablecimiento oficial de sus operaciones, o bien el alcance financiero que este ataque pueda tener en un futuro cercano.

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¿Qué hace Boston Scientific en Costa Rica?

Boston Scientific es una de las empresas de dispositivos médicos más grandes del mundo, además ser una de las transnacionales mas grandes a nivel país, generando empleos en sus plantas de manufactura ubicadas en zonas como El Coyol de Alajuela y Heredia. La compañía se encarga de diseñar, fabricar y distribuir tecnología medica de alta calidad, como lo son prótesis vasculares, catéteres, marcapasos, entre otros productos, por lo que ahora se encuentra en una carrera contra el tiempo para combatir este ciberataque lo mas pronto posible.

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