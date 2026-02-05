Díaz-Canel lanza fuerte advertencia a Trump: Está dispuesto a hablar, pero bajo una condición

El presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, manifestó recientemente la apertura de su Gobierno para establecer una mesa de negociaciones con Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario fue enfático al señalar que cualquier acercamiento diplomático debe realizarse bajo un marco de igualdad y sin imposiciones externas que vulneren la soberanía de Cuba.

El presidente Díaz-Canel exige respeto a la soberanía de Cuba para iniciar cualquier proceso de diálogo. (YAMIL LAGE/AFP)

Durante una intervención pública, el jefe de Estado aclaró que su país no aceptará precondicionamientos ni amenazas. Esta postura surge en un contexto de tensiones crecientes, donde Washington ha intensificado sus medidas restrictivas, afectando directamente el flujo de recursos energéticos hacia la nación caribeña.

Condiciones para la diplomacia

El líder cubano subrayó que el debate debe centrarse en el respeto mutuo a la autodeterminación.

“Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir”, afirmó Díaz-Canel, recalcando que la independencia nacional es un punto no negociable en cualquier posible acuerdo futuro.

La relación entre ambos países atraviesa un momento crítico tras la implementación de decretos que buscan limitar la compra de crudo por parte de la isla. Estas acciones han provocado una severa crisis de combustible en el territorio cubano, dificultando la estabilidad económica y social de la población en los últimos meses.

Tensiones y canales de comunicación

A pesar de la retórica confrontativa y las sanciones que pretenden asfixiar la economía local, las autoridades cubanas confirmaron que, aunque no hay una mesa formal de negociación activa, sí se ha mantenido un intercambio de mensajes. El objetivo de la administración estadounidense sería presionar un cambio en las políticas internas de la isla mediante aranceles y bloqueos logísticos.

La relación con Estados Unidos se mantiene tensa tras las nuevas restricciones comerciales impuestas a la isla. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Ante este panorama, el gobierno cubano sostiene que la solución no llegará mediante la coacción. La prioridad de La Habana sigue siendo aliviar la crisis de combustible mientras defiende su postura de no injerencia ante las demandas de Estados Unidos.

