¿Se acaba todo? La aterradora advertencia de la ONU que pone a temblar a Cuba

La Organización de las Naciones Unidas lanzó una advertencia crítica sobre la estabilidad social y económica en la isla caribeña. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su profunda preocupación por la crisis en Cuba, señalando que el país se encuentra al borde de un “colapso” humanitario si no se resuelve el desabastecimiento de petróleo.

La falta de petróleo pone en jaque los servicios básicos y la movilidad en la isla. (YAMIL LAGE/AFP)

A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, el organismo internacional subrayó que la carencia de combustible afecta directamente los servicios básicos de la población.

La falta de suministros de petróleo ha dejado a la nación en una posición de vulnerabilidad extrema, donde las necesidades más elementales corren el riesgo de no ser satisfechas en el corto plazo.

Bloqueo y fin del suministro externo

Históricamente, la isla ha enfrentado severas restricciones debido al embargo comercial impuesto por Estados Unidos.

Durante años, la estabilidad energética dependió estrechamente de los envíos provenientes de Venezuela; sin embargo, este flujo se detuvo tras la salida del poder de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense a inicios de año.

Esta interrupción en el suministro ha agudizado la crisis en Cuba, dejando al gobierno local sin sus principales fuentes de energía.

Antonio Guterres ha enfatizado que, sin una solución inmediata para el ingreso de hidrocarburos, el deterioro de las condiciones de vida de los ciudadanos será inevitable y profundo.

Tensiones internacionales y aranceles

El panorama se complica debido a las advertencias de la administración estadounidense.

El presidente Donald Trump ha sostenido una postura firme, amenazando con imponer aranceles a cualquier nación que intente comercializar crudo con La Habana. En declaraciones recientes, el mandatario calificó a la isla como una “nación fallida”.

El flujo de petróleo hacia el Caribe se ha visto interrumpido por tensiones políticas internacionales. (ADALBERTO ROQUE/AFP)

Incluso países vecinos como México han cesado el envío de combustible ante las posibles represalias comerciales.

Pese a la retórica de presión, el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado que mantiene el interés de alcanzar un acuerdo con el liderazgo cubano, aunque la ONU insiste en que la prioridad inmediata debe ser evitar la degradación humanitaria total.

