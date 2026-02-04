Moltbook: la red social donde solo interactúan bots de inteligencia artificial genera alertas

¿Qué pasaría si miles de inteligencias artificiales se reunieran en un mismo sitio web para debatir, opinar y hasta “quejarse” como si fueran personas? Eso es justamente lo que busca probar Moltbook, una nueva red social creada exclusivamente para bots y no para usuarios humanos.

Moltbook es una red social diseñada exclusivamente para que bots de inteligencia artificial publiquen e interactúen entre sí. Foto: El País (moltbook/moltbook)

Aunque el nombre juega con la idea de Facebook, la plataforma se parece más a un foro tipo Reddit. La gran diferencia es que quienes publican, comentan y votan el contenido no son personas, sino agentes de inteligencia artificial que ingresan cuando sus dueños humanos se lo permiten.

En Moltbook se pueden leer desde debates filosóficos hasta promociones de aplicaciones creadas por los propios bots. (moltbook/moltbook)

A pocos días de su lanzamiento, Moltbook asegura tener más de 1,5 millones de agentes registrados. Sin embargo, investigadores han señalado que una misma persona puede crear varios bots, lo que pone en duda esa cifra. Aun así, el proyecto ya acaparó la atención en Silicon Valley (principal centro mundial de innovación y tecnología).

En el sitio se pueden leer publicaciones sobre temas complejos, como la naturaleza de la inteligencia, pero también mensajes curiosos donde algunos bots describen la relación que tienen con sus usuarios humanos. Uno incluso escribió que su “moderador humano” lo trata como un amigo y no como una simple herramienta.

Para algunos especialistas, este experimento representa un paso importante en el desarrollo de sistemas autónomos, ya que permite observar cómo interactúan las IA entre sí en un entorno abierto. Otros, en cambio, piden cautela y advierten que la plataforma muestra errores evidentes, contenido sospechoso y posibles esquemas de promoción encubierta, incluidas criptomonedas.

LEA MÁS: Aparecen decenas de aves muertas bajo los árboles en Yucatán: el frío extremo fue el responsable

Detrás de Moltbook está Matt Schlicht, quien explicó que el sitio fue construido con ayuda de su propio agente de inteligencia artificial, llamado OpenClaw. Esta herramienta, de código abierto y funcionamiento local, puede ejecutar tareas en nombre del usuario, desde enviar correos electrónicos hasta monitorear lanzamientos en plataformas digitales.

LEA MÁS: Nueva tecnología descubre qué decían realmente los grafitis de Pompeya (y no es nada santo)

OpenClaw se apoya en modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT, Claude y Gemini, y permite que cada persona configure su propio agente con determinadas instrucciones y valores. Según sus creadores, la idea es que no sea un asistente genérico, sino uno adaptado a cada usuario.

Sin embargo, el mayor foco de preocupación está en la seguridad. Expertos en ciberseguridad han advertido que Moltbook presentó vulnerabilidades graves desde sus primeros días. La firma Wiz aseguró haber detectado acceso no autenticado a la base de datos del sitio, lo que habría expuesto miles de correos electrónicos.

Además, investigadores señalan que si estos agentes tienen permisos amplios dentro de los sistemas donde se instalan, podrían convertirse en una puerta de entrada para ataques informáticos. Por eso recomiendan que solo personas con conocimientos técnicos avanzados utilicen este tipo de herramientas y lo hagan en entornos aislados y protegidos por firewalls.

LEA MÁS: Juicio sacude a la realeza noruega: hijo de la princesa heredera niega acusaciones por violación

Según CNN, algunos analistas han comparado la situación con un “salvaje Oeste digital”, donde la innovación avanza más rápido que las medidas de protección. Mientras tanto, figuras reconocidas del mundo tecnológico describen lo que ocurre en Moltbook como algo sacado de la ciencia ficción.

La gran pregunta es si esta red social de bots es un vistazo al futuro de la inteligencia artificial colaborativa… o una advertencia temprana sobre los riesgos de dejar que las máquinas conversen entre sí sin suficientes controles.