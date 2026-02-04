Aparecen decenas de aves muertas bajo los árboles en Yucatán: el frío extremo fue el responsable

El frío extremo continúa generando consecuencias en la fauna de distintos países.

Tras el caso registrado en Florida, Estados Unidos, con iguanas inmovilizadas por las bajas temperaturas, un nuevo episodio ocurrió en Yucatán, México, donde decenas de aves fueron halladas sin vida en el oriente de la ciudad.

Especies afectadas en Yucatán

De acuerdo con reportes internacionales, entre las especies más afectadas se encuentran el Pich o zanate mexicano, la Ch’el, conocida como chara yucateca, y el pájaro Toh (Eumomota superciliosa), aves que suelen refugiarse en los árboles durante la noche.

Decenas de aves fueron halladas sin vida tras el descenso de temperatura en Yucatán. Foto: Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

Las aves fueron encontradas bajo los árboles donde descansaban, aparentemente víctimas de un colapso térmico provocado por el descenso repentino de las temperaturas, que alcanzaron los 6 °C en la zona.

Nuevo frente frío en camino

Las autoridades meteorológicas informaron que México espera la llegada del Frente Frío No. 33 el próximo 5 de febrero, fenómeno que mantendría condiciones climáticas adversas en la región.