Dos trenes chocan a alta velocidad en Toledo, España y dejan una cantidad de muertos impactante

Dos trenes de alta velocidad que circulaban en la misma dirección chocaron en las inmediaciones de la estación de Urda, en la ciudad de Toledo, España, y las autoridades informaron que hay al menos 64 muertos y más de 150 heridos, muchos de ellos en grave estado de salud.

“Es posible que estas cifras aumenten”, declaró Esther Padilla, portavoz de la región de Castilla-La Mancha. Unas 540 personas viajaban en total en las dos formaciones.

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El accidente fue realmente impresionante. (JAVIER SORIANO/AFP)

Se trata del segundo accidente mortal en menos de un año en la línea que une Madrid con la región de Andalucía.

Padilla detalló que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé.

“[El accidente] puede ser peor que Adamuz [incidente frontal entre dos formaciones ocurrido en enero de este año]”, señalaron fuentes gubernamentales al diario El País.

Una de las hipótesis que maneja el gobierno de Pedro Sánchez es que el suceso podría haber tenido origen en una falla humana.

El incidente ocurrido en la mañana de este miércoles se produjo con dos trenes Renfe AVE e Iryo entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla. Producto del choque, que tuvo lugar a unos 150 kilómetros al sur de Madrid, dos vagones de la formación Iryo descarrilaron hacia el terraplén.

Toma aérea del impresionante accidente que se dio en España con el choque de dos trenes en Toledo. (HANDOUT/AFP)

ADIF es una entidad pública empresarial española, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación.​